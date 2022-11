Valley hat mehr Geld ausgegeben als geplant

Von: Christine Merk

Soll mehr Aufenthaltsqualität bekommen: Der Vorplatz des Valleyer Rathauses braucht eine Verschönerung, meint der Rechnungsprüfungsausschuss. © TP

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat eine Überziehung des Haushalts in Höhe von 852 878 Euro festgestellt.

Valley – Sehr genau haben die Valleyer Gemeinderäte im Rechnungsprüfungsausschuss die Belege der Gemeindekasse vom Jahr 2020 geprüft und bei Unklarheiten in der Verwaltung nachgefragt. So konnte Valleys Zweiter Bürgermeister Anton Huber (CSU) nun als Vorsitzender des Ausschusses im Gemeinderat genau erklären, wie manche Überschreitungen der Planansätze zustande gekommen waren. Am Ende wurden sie alle nachträglich einstimmig genehmigt, und Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) wurde einstimmig entlastet.

Ein paar Anregungen hatte der Rechnungsprüfungsausschuss aber doch. So soll die Gemeinde Miet- und Pachtpreise für ihre Liegenschaften vereinheitlichen und dem aktuellen Stand anpassen. Der Ausschuss schlägt etwa Einheitspreise vor, differenziert nach Alt- und Neubau. Huber kritisierte, dass noch keine Kriterien für die Höhe von Mieten festgelegt worden seien, obwohl der Gemeinderat dies eigentlich beschlossen habe.

Ein Thema, dem sich der Gemeinderat widmen soll, ist nach Ansicht des Ausschusses der Vorplatz des Rathauses. „Er braucht dringend eine Verschönerung“, sagte Huber. „Das sollten wir in einer der nächsten Sitzungen behandeln.“

Bei 13 Haushaltsstellen war der Planansatz überschritten worden. In der Summe ergab sich daraus ein nicht unerhebliches Mehr von 852 878 Euro. Die größten Posten: die Erschließung des Baugebiets Kreuzstraße (258 222 Euro Überschreitung), Neuanschlüsse in der Abwasserversorgung (230 242 Euro) und Baumaßnahmen an Wasserleitungen (127 960 Euro).

Die Mehrausgaben sind aber alle gedeckt, wie Kämmerin Heike Finsterbusch auf Nachfrage erklärt. Der größte Teil, rund 680 000 Euro, durch Einnahmen, die der Staat gewährt hat, um Gewerbesteuerausfälle aufgrund von Corona zu kompensieren, sowie durch Gewerbesteuermehreinnahmen. Corona hat übrigens auch bei der Schülerbeförderung Spuren hinterlassen. Weil größere Busse eingesetzt wurden, um Abstände einzuhalten, stiegen die Kosten um knapp 24 000 Euro.

