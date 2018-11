Mit 94 km/h bei Tempo 50 unterwegs: Fahranfänger wird Führerschein wohl entzogen

Weil ein 19-jähriger Fahranfänger mit unglaublichen 94 km/h in einer 50er-Zone unterwegs war, verliert er nun wohl seinen Führerschein. Es war offenbar nicht sein erster Verstoß.

Valley - Bei Geschwindigkeitsmessungen im Valleyer Ortsteil Grub am Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Holzkirchen sechs Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die zu schnell unterwegs waren. Darunter zwei echte Raser: Während einen 64-jähriger Otterfinger 80 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg erwarten, weil er bei Tempo 50 mit 76km/h unterwegs war, kommt es für einen 19-Jährigen wohl knüppeldick.

Der junge Mann fuhr innerorts 94 km/h. Ihm blüht laut Polizei ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Wie sich herausstellte, war es allerdings nicht sein erster, grober Verstoß. Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er sich noch in der bereits verlängerten Probezeit befinde - und bereits sieben Punkte in Flensburg angesammelt hat. Sollte sich dies bestätigen, meldet die Polizei, so wird ihm vom Kraftfahrtbundesamt endgültig die Fahrerlaubnis entzogen.

fp

