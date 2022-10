Zwölf zusätzliche Wohnungen: Gemeinderat sieht Dorfstruktur in Gefahr

Von: Christine Merk

Der Gchwendtnerhof in Oberlaindern soll ein Wohngebäude werden, Stall und Tenne würden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dieser wäre sechs Meter länger als der derzeitige Bestand. © Thomas Plettenberg

Eine klare Abfuhr haben die Valleyer Gemeinderäte mehrheitlich einem in Oberlaindern geplanten Bauprojekt erteilt. Der Gschwendtnerhof soll teilweise abgerissen und größer wieder aufgebaut werden. Zu groß, so der Tenor im Gemeinderat. Die beiden Bürgermeister gaben aber ihr Okay.

Valley – Der sogenannte Gschwendtnerhof liegt prominent in Oberlaindern, am östlichen Ortseingang gegenüber dem Dorfweiher. Es ist schon jetzt ein stattliches Gebäude. Geht es nach dem Willen der Eigentümer, soll er noch größer werden. Geplant sind der Abriss von Stall und Tenne, die seit Langem ungenutzt sind, und deren Wiederaufbau als Wohngebäude. Am Ende sollen 13 Wohneinheiten Platz finden – aktuell ist es laut Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) nur eine.

Dem Großteil der Gemeinderäte war die Dimension des Vorhabens zu massiv. Das neue Haus anstelle des Stalls würde nämlich sechs Meter länger als der Bestand. Claudia Zimmer (Valleyer Liste) stieß die Diskussion an. Sie zweifelte, ob Paragraf 34 des Baugesetzbuches hier gelte. Nach dem ist ein Vorhaben im Innenbereich zulässig, wenn es sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung … in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“.

Zimmer fand, das sei hier nicht der Fall, denn es gebe in Oberlaindern kein Wohnhaus dieser Größenordnung, also keinen Bezugsfall. Dieser Umbau verändere das Dorf, sagte sie. „Wir müssen uns überlegen, ob wir das wollen.“ Auch Angela Falkenhahn (SPD) bekräftigte, dass sich der Gemeinderat über genau diese Frage klar werden müsse.

Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) hielt dagegen. Das Landratsamt habe bei mehreren Gesprächen deutlich gemacht, dass hier Paragraf 34 gelte und damit Baurecht bestehe. Der Gemeinderat müsse in dieser Sitzung lediglich über den Bauantrag entscheiden. Für die Prüfung sei das Landratsamt zuständig.

Zimmer brachte das Gespräch nun auf den Planungsverband, dem die Gemeinde 2021 beigetreten ist. Sie erinnerte, dass dieser schon bei einem anderen Objekt erklärt habe, „wenn wir etwas nicht wollen, dann müssen wir einen Bebauungsplan aufstellen“. Auch Florian Frei (Grüne) merkte an, dass sich das Ortsbild gewaltig verändern würde. „Müssen wir das mittragen?“, fragte er.

Ebenso bekannte Josef Klaus (CSU): „Ich habe Bauchweh mit der Masse. 13 Wohneinheiten ist eine gewaltige Nummer für so ein kleines Dorf.“ Wie Zimmer verwies auch er auf die Mitgliedschaft im Planungsverband. „Warum haben wir den nicht schon früher eingeschaltet? Jetzt laufen wir wieder hinterher.“

Bedenken äußerte auch Johann Beil (CSU). Die Einwohnerzahl von Oberlaindern würde sich mit diesem einen Haus um ein Viertel vergrößern, sagte er. „Mir ist das zu viel für so eine kleine Ortschaft.“ Josef Huber (Valleyer Liste) stellte die Frage, ob der Bauherr den Antrag zurückziehen würde. „Wir sind willens, etwas zu machen“, erklärte Huber, „aber so kann ich nur dagegen stimmen.“

Bürgermeister Schäfer gab diese Frage an den Bauherrn und den Architekten weiter, die im Publikum saßen. Sie lehnten den Vorschlag ab, nachdem sie sich untereinander besprochen hatten, boten dem Gemeinderat aber an, auf Änderungswünsche einzugehen. Die müssten aber benannt werden. „Momentan fischen wir im Dunkeln“, sagten sie, „wir hätten gerne einen Fahrplan.“

Bei der Abstimmung erteilten zehn Gemeinderäte dem Antrag ein Nein. Bürgermeister Schäfer und Zweiter Bürgermeister Anton Huber (CSU) stimmten mit Ja. Die Gründe für die Ablehnung werden mit dem Antrag an das Landratsamt weitergegeben. Neben der nicht gewollten Verlängerung des Neubaus um sechs Meter gegenüber dem Bestand sind das auch Zweifel, ob sich Art und Nutzung des Wohnprojekts in das Dorf einfügen. Zudem kritisieren die Gemeinderäte die Platzierung der Zufahrt zur Tiefgarage, die am Weiher geplant ist, sowie die Pkw-Stellplätze, die an der Straße entstehen sollten. Diese würden die Gemeinderäte lieber hinter dem Gebäude sehen.

