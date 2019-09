Passanten finden tote Radfahrerin - Polizei steht vor Rätsel: „Geht einem schon sehr nahe“

In Oberlaindern an der Holzkirchner Straße, nahe den Bahngleisen, wurde die junge Frau von Passanten leblos aufgefunden.

Ursache für Unglück unklar

Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen in Oberlaindern an der Holzkirchner Straße leblos neben der Fahrbahn aufgefunden worden. Die Umstände ihres Todes liegen noch weitgehend im Dunkeln.