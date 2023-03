Philipp Ziegler rückt in Gemeinderat nach

Von: Christine Merk

Grüner Nachrücker: Bürgermeister Bernhard Schäfer (v.r.) hat in der jüngsten Sitzung Philipp Ziegler vereidigt. Er zieht für Florian Frei in den Gemeinderat ein. © Thomas plettenberg

Der Gemeinderat Valley hat ein neues Gesicht in seinen Reihen. Philipp Ziegler wurde in der Sitzung am Dienstagabend vereidigt.

Valley - Er tritt als Mitglied der Grünen-Fraktion die Nachfolge von Florian Frei an und übernimmt auch dessen Funktion als ehrenamtlicher Umweltreferent der Gemeinde. Wie berichtet, war Frei in der Sitzung zwei Wochen zuvor mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

Als Grund nannte er unter anderem, dass in den nicht öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats mitunter „nicht sehr freundlich“ miteinander kommuniziert werde.

Bei seinem Abschied schlug er nun versöhnlichere Worte an. Nachdem Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) die Funktionen verlesen hatte, in denen sich Frei in der Gemeinde engagiert hat, überreichte er ihm einen Glaskrug mit Gutscheinen. „Du hast immer Mords Gas gegeben und dich eingesetzt, dafür möchte ich Dir Danke sagen“, sagte Schäfer. Die Übergabe mit Handschlag und Erinnerungsfoto war beidseits sehr freundlich. Freis Dank galt den Kollegen im Gemeinderat für faire Diskussionen und die Unterstützung, besonders aber auch der Leiterin des Bauamts, die es ermöglicht habe, mit mehr Selbstbewusstsein in die Sitzungen zu gehen. Nachdem schon eine Schulung zu Bauangelegenheiten stattgefunden habe, legte Frei den ehemaligen Gemeinderatskollegen eine Schulung im Sitzungsrecht ans Herz. Er selbst will in Arbeitsgruppen weiterhin tätig bleiben.

Mit dem Eintritt von Frei’s Nachfolger Ziegler ist keiner der Grünen Gemeinderäte mehr im Gremium, die direkt nach der Kommunalwahl 2020 ihr Mandat antraten. Nicole Weinfurtner gab ihr Amt im März 2022 aus zeitlichen Gründen ab. Ihre Nachfolge hat Englbert Aicher angetreten. Der nun nachgerückte Philipp Ziegler ist 46 Jahre alt und von Beruf Krankenpfleger. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Unterdarching.