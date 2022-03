Temposünderin muss Führerschein abgeben

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Vorsicht, Tempo-Kontrolle: Hier misst eine Polizistin mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit der Autofahrer. © Bartl

Mit Tempo 80 ist eine junge Frau aus Lenggries am Faschingsdienstag durch Valley gerauscht. Die Polizei brummte ihr unter anderem eine saftige Geldstrafe auf.

Valley-Beamte der Polizeiinspektion Holzkirchen haben am Nachmittag des Faschingsdienstags Geschwindigkeitskontrollen im Valleyer Ortsteil Grub durchgeführt. Fünf Temposünder gingen der Polizei dabei ins Netz.

Während drei von ihnen mit einer Verwarnung davonkamen, ging es für zwei Fahrerinnen nicht so glimpflich aus: Sie kassierten eine Anzeige. Eine der beiden, eine junge Frau aus Lenggries , ist außerdem einen Monat lang den Führerschein los, bekommt zwei Punkte in Flensburg und eine empfindliche Geldbuße in Höhe von 260 Euro. Die VW-Fahrerin war selbst nach Toleranzabzug noch mehr als 33 km/h schneller als die in der Ortschaft erlaubten 50 km/h.

