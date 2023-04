Valley: Spatenstich fürs Orgelmuseum

Bauarbeiten für LEADER-Projekt beginnen

Das Orgelzentrum Valley, Heimat der weltgrößten Orgelsammlung, soll ein richtiges Museum werden: Lange hat Sixtus Lampl auf den Lebenstraum hingearbeitet. Nun wird er Realität.

Valley – Dass es ein historischer Tag für Valley ist, wurde schon am Aufgebot deutlich: Gleich zwei Limousinen mit Geleitschutz fuhren am Freitag vor Altem Schloss und Zollingerhalle vor. Zum Spatenstich des mit 370 000 Euro aus dem Leader-Programm der EU geförderten Neubaus am Orgelzentrum Valley kamen Michaela Kaniber als zuständige Staatsministerin sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Patin.

Wie berichtet, entsteht ein zentraler Zugang, der alle Teile des Ensembles behindertengerecht samt Aufzug zu allen Ebenen erschließt: Altes Schloss, Zollingerhalle und den unterirdischen Saal mit der Kino-Orgel. Das ermöglicht einen Museumsbetrieb mit regulären Öffnungszeiten. „Als wir das Alte Schloss 1987 erworben haben, hätten wir nicht gedacht, dass es eine solche Anlage werden würde“, berichtete Hausherr Sixtus Lampl (81). Er verschwieg nicht, dass das nicht im Sinne des Denkmalschutzes war, obwohl die Lampls das Alte Schloss vor dem Verfall retteten sowie Zollingerhalle und Bundwerkstadel als einzigartige historische Bauten hier für die Nachwelt erhielten. Lampl trug hier mehr als 60 Orgeln zusammen, 24 davon sind spielbar aufgebaut – eine Sammlung, die weltweit ihresgleichen sucht.

Ministerin und Landtagspräsidentin bei Spatenstich

„Es ist kunsthistorisch ein wahres Juwel“, betonte auch Kaniber. Lampl habe nicht nur Großartiges, sondern Einmaliges geleistet. Denkmalpflege sei oft nicht ganz einfach. „Wir müssen nachsteuern, um Dinge möglich zu machen und nicht nur zu verhindern“, sagte sie. Aigner dankte dem Ehepaar für sein Engagement. Die Lampls steckten ihr gesamtes Vermögen in die Stiftung. „Das Umsetzen von Träumen ist keine Frage des Alters“, bemerkte sie. „Davon können wir Jüngeren uns in Sachen Tatkraft eine Scheibe abschneiden.“

Die Lampls hätten aus der Geschichte der Gemeinde heraus behutsam ein neues Zentrum entwickelt und damit ein Denkmal nicht nur als Bauwerk erhalten, sondern es mit einem neuen Zweck wieder lebendig gemacht, lobte Michael Pelzer, Vorsitzender der Lokalen Leader-Aktionsgruppe. Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer attestierte Lampl: „Sie haben einen der schönsten Flecken im Oberland geschaffen.“ Landrat Olaf von Löwis verkündete bereits: „Ich freue mich wahnsinnig auf den ersten Museumsbesuch.“ Der sollte noch in seine laufende Amtszeit fallen: Der Neubau muss bis Ende 2024 fertig sei.

Am Montag rücken die Bagger an

Der symbolische Spatenstich markierte den Auftakt, der Kran stand schon daneben: Am Montag, verriet Bauunternehmer Bernhard Obermaier aus Sonderdilching am Rande der Zeremonie, rücken die Bagger an, dann beginnt der Aushub. In ungefähr zwei Wochen soll der Untergrund bereitet sein, damit der eigentliche Neubau losgehen kann – wenn alles glatt läuft: Im Untergrund ist in dem Bereich durchaus mit hartem Nagelfluh zu rechnen.



Obermaier betreut die Bauarbeiten im Bereich des Alten Schlosses für Lampl seit 32 Jahren; den Zuschlag für die Ausführung des jetzigen Ausbaus bekam er aber in einer regulären Ausschreibung, betont Andreas Hallmannsecker, neben den Lampls selbst Vorsitzender des Vorstands der Dr.-Sixtus-und-Inge-Lampl-Stiftung – das schreiben die Auflagen für den öffentlich geförderten Bau vor.



Gefährliche Preissteigerungen

Der Preisanstieg seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat die Kostenschätzung von 960 000 Euro auf 1,3 Millionen katapultiert – dabei war schon die ursprüngliche Schätzung auf Kante finanziert, etwa zur Hälfte durch die Leader-Förderung, der Rest durch die Hubertus-Altgelt-Stiftung und den Förderverein des Orgelzentrums.



Die Deckungslücke von 340 000 Euro muss noch geschlossen werden. Die Leader-Mittel werden nicht an Preissteigerungen angepasst – so sind die Regularien. Hallmannsecker hofft, dass sich an der einen oder anderen Stelle noch Geld auf der Baustelle einsparen lässt. Etwa 75 Prozent des Volumens sind bereits ausgeschrieben und beauftragt, viel Spielraum für Einsparungen bleibt damit nicht. Deshalb hofft die Stiftung auf weitere Spenden, um den Mehrbetrag decken zu können.



Die Regularien diktieren auch den straffen Zeitplan. Im Oktober 2023 wäre die Frist zur Umsetzung eigentlich ausgelaufen, sie wurde aber verlängert bis 31. Dezember 2024. Bis dahin muss der Bau abgeschlossen sein, um die EU-Förderung nicht zu riskieren.



