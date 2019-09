Valley: Startschuss für den kommunalen Wohnungsbau

In Unterdarching haben die Bauarbeiten für den kommunalen Wohnungsbau begonnen. Es entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit günstigen Wohnungen.

Valley – Die Bagger sind angerollt am Sportzentrum in Unterdarching: Die Gemeinde baut dort zwei Mehrparteienhäuser mit insgesamt acht Mietwohnungen, um dem Wohnungsnotstand zumindest ein wenig beikommen zu können. Die Gemeinde hatte das spätestens seit 2015 im Kopf, als die Flüchtlingswelle auch Valley erreichte und das ohnehin bestehende Problem mit fehlenden günstigen Wohnungen in der Region verschärfte, sodass viele Kommunen dem Handlungsdruck nachgaben. Die Gemeinde Valley fahndete zunächst erfolglos nach verschiedenen Optionen. Bis ein Architekt, den die Gemeinde konsultiert hatte, mit den übergeordneten Behörden einen Weg fand, für das Gemeindegrundstück am Sportplatz in Unterdarching für Mehrparteienhäuser Baurecht schaffen zu können. Das zähe Ringen setzte sich schließlich noch eine Weile fort, als es darum ging, welche Zuschüsse die Gemeinde bekommt und zu welchen Bedingungen. Der erhoffte Baustart verschob sich von Frühling 2018 immer weiter nach hinten. Jetzt ist er endlich gekommen.

Anfang dieser Woche haben die Erschließungsarbeiten begonnen. „Das wird mindestens drei Wochen dauern“, erklärt Bürgermeister Andreas Hallmannsecker auf Anfrage unserer Zeitung. Es müssen Wasseranschluss und Abwasserkanal verlegt werden, Leitungen für Gasversorgung und Telekommunikation. Der ohnehin marode Allwetterplatz am Sportzentrum wird abgebaut, um der Baustelle Platz zu machen. Ist der Boden bereitet, soll nahtlos der Bau des Fundaments für das erste Haus beginnen, ohne Keller; der Untergrund besteht aus hartem Nagelfluh.

Den Auftrag für den Rohbau hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause nichtöffentlich vergeben, berichtet Hallmannsecker. „Bis Ende Oktober müssten wir schon ziemlich weit sein“, hofft der Rathauschef. Bis November soll möglichst der Dachstuhl aufgesetzt werden. Die Gemeinde geht von einer Bauzeit von einem Jahr aus, bis das Haus bezugsfertig ist. Dann kann der Mieter im bisherigen kleinen Altbau in den Neubau umziehen. Erst dann kann der Altbau weichen und der Bau des zweiten Wohnhauses starten: Eine Wohnung, in der der aktuelle Mieter sonst zwischenzeitlich einziehen könnte, gibt es nicht, sagt Hallmannsecker. Der Startschuss für den Zwillingsbau nordöstlich des ersten Neubaus soll aber nahtlos erfolgen. Im Laufe des Sommers 2021 könnte das Projekt kommunaler Wohnungsbau dann geschafft sein.

In den beiden Häusern entstehen jeweils pro Etage eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit rund 51 Quadratmetern und eine Drei-Zimmer-Wohnung mit rund 66 Quadratmetern, im Erdgeschoss komplett barrierefrei, im Obergeschoss mit breiteren Türstöcken und behindertengerechtem Bad. Die neuen Mietwohnungen vergibt die Gemeinde wie berichtet selbst, an Bedürftige und an Menschen mit geringem Einkommen. Diese Hoheit und Flexibilität, sich dabei nicht vom Sozialamt auf Kreisebene dreinreden lassen zu müssen, kostet sie zusätzliche Fördermittel, die der Staat für echten sozialen Wohnungsbau zusätzlich zuschießen würde. Ein Preis, den Bürgermeister und Gemeinderat lieber zahlten. Die Kosten der beiden Zwillingsbauten, die jeweils einen Schuppen hinzubekommen, schätzt die Gemeinde auf rund 2,2 Millionen Euro. Rund 600 000 Euro erwartet die Gemeinde an Zuschüssen vom Staat.

