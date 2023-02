Valley trauert um Ehrenbürger und einstigen Bürgermeister Josef Huber

Von: Katrin Hager

Teilen

Josef Huber (†) © Thomas Plettenberg

Er war ein starker Fürsprecher, der es als Bürgermeister für seine kleine Gemeinde sogar mit den Vereinigten Staaten von Amerika aufnahm. Nun ist Josef Huber aus Valley gestorben.

Valley – Mit der Ehrenbürgerwürde ist die Gemeinde Valley nie großzügig umgegangen. Drei Persönlichkeiten haben sie bekommen. Eine davon war 2008 der damals scheidende Bürgermeister Josef Huber. Am Samstag ist er im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit, doch für viele unerwartet gestorben. Mit Frau Annelies und der Familie bis zu den Urenkeln trauert eine ganze Gemeinde. Das Rathaus teilt mit: „Wir verlieren eine große Persönlichkeit, der wir zu großem Dank verpflichtet sind.“

Der Moar-Sepp aus Sollach war Landwirt mit Leib und Seele, auch, als er der Gemeinde vorstand: Josef Huber war der letzte ehrenamtliche Bürgermeister in Valley; die Arbeit im Wald war für ihn ein Ausgleich zu der im Rathaus. Seiner Tatkraft tat dies keinen Abbruch. Er sah sich als Fürsprecher, der etwas bewegen wollte für die Bürger. „Seine sympathische Art, die Bodenständigkeit und seine Offenheit brachten ihm großen Respekt und Wertschätzung ein“, teilt die Gemeinde mit.

Der Bürgermeister nahm es mit den USA auf

So wurde Huber auch Galionsfigur im Kampf gegen den IBB-Sender der USA in Oberlaindern, den viele als Ursache von Krankheiten sahen. Auch Huber, der einmal gestand, alle hätten zunächst über singende Töpfe und Heizkörper gelacht. Doch auch er verlor Freunde durch Krebs.

Mit Georg Paul an der Spitze des Vereins Sender-Freies Oberland und Pater Nikolai Lochner – später ebenfalls Ehrenbürger – zog Huber gegen den Sender ins Feld, verhandelte, sprach beim Auswärtigen Amt in Berlin vor, reichte namens der Gemeinde Klage in Washington ein. Ende 2003 schalteten die USA den Radiosender ab. Das Areal kaufte die Gemeinde, es wurde zum Golfplatz.

Zwölf prägende Jahre für Valley

Auch sonst prägte Josef Huber Valley, 1984 bis 1996 als Gemeinderat, dann bis 2008 als Bürgermeister: Neubau von Schulhaus und Turnhalle sowie Feuerwehrhaus in Mitterdarching, Ausweisung des Gewerbegebiets Marschallfeld, Wegbereitung für die Kinderkrippe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Gemeindepartnerschaft mit Fontanella.

„Er hat sich in beeindruckender Art und Weise um die Gemeinde Valley verdient gemacht und sich unermüdlich und mit persönlicher Hingabe für die Belange der Bürger und die Entwicklung seiner Heimatgemeinde eingesetzt“, würdigt die Gemeinde. 2002 bis 2008 saß Huber zudem für die CSU im Kreistag.

Viele Jahre Vorsitzender der DJK

Seine weitere Leidenschaft war der Sport. Für seine Verdienste als langjähriger Vorsitzender würdigte ihn die DJK Darching mit dem Titel des Ehrenvorsitzenden. Seine Leidenschaften hat Huber mit an die nächsten Generationen weitergegeben. Eine der vier Töchter übernahm den Hof, sein Sohn wurde ebenfalls Bürgermeister, und ein Enkel kickt bei der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga.

Die Trauerfeier für Josef Huber beginnt am Freitag, 10. Februar 2023, um 10 Uhr in St. Andreas in Hohendilching. Die Gemeinde bittet die Ortsvereine, mit Fahnenabordnungen an der Beerdigung teilzunehmen.