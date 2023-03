Unbekannter lockert Schrauben an Autoreifen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten (Symbolbild). © Friso Gentsch

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der die Radschrauben beider Vorderreifen eines am Kistlerweg in Mitterdarching geparkten Opels gelockert hat.

Valley - Nach Angaben der Polizei muss die Tat in der Zeit von vergangenem Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 7.45 Uhr geschehen sein. Kurz nachdem der Eigentümer des Wagens losgefahren war, kam ihm das Fahrverhalten seines Autos merkwürdig vor. Er hielt an – und stellte fest, dass die Radschrauben an beiden Reifen der Vorderachse gelockert waren. Zu einer konkreten Gefahrensituation kam es zum Glück nicht. Wer eine sachdienliche Beobachtung gemacht hat, möge sich an die Polizeiinspektion Holzkirchen wenden.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.