Valleyer Kulturschaffende feiern Premiere

Eine spannende Vielfalt präsentierten Kulturschaffende aus Valley bei der Premiere ihrer Abendreihe in der Zollingerhalle – im Bild die Valleyer Saitenmusi. © Stefan Schweihofer

Die Absage der Valleyer Kulturtage 2021 war bitter – doch die Kulturschaffenden haben aus der Not eine Tugend gemacht: Die Programmpunkte setzen sie bei einer Abendreihe um. Nun feierte sie Premiere.

Valley – Mit gefletschten Riesenzähnen im verzerrten Antlitz zum Zottelkostüm und seiner schaurig-wunderschönen Auswahl „Greislige Masken“ stimmte Andreas Ringk schon vor der Zollinger-Halle in Valley darauf ein: Auch zum „Ersten Abend der Valleyer Kulturschaffenden“ nach der langen Pandemie-Öde bestand FFP2-Pflicht ab der 3G-Kontrolle. Endlich wieder genossen zahlreiche Besucher trotz der Hygiene-Einschränkungen ein fast dreistündiges buntes Menü für Auge und Ohr.

Als „Organo-Appetizer“ zum Auftakt ließ Hausherr Sixtus Lampl die große Steinmeyer-Orgel brausen, schmettern, tänzeln und melancholisch flöten. Dass die Königin der Instrumente gerade zehn Tage lang von zwei Fachleuten für teures Geld frisch gestimmt worden war, verriet der fröhliche Moderator Bernhard Wolf, der um großzügige Spenden zum Ausgleich für den freien Eintritt bat. Der Reinerlös des Abends kam der Stiftung für das Orgelmuseum Valley zugute.

Dann wurde es eine halbe Stunde dunkel in der Halle für Manfred Lehners Foto-Film „Venedig – Gesichter einer Stadt“. Kurz vor der Corona-Pandemie war der Künstler mit der Kamera durch die Serenissima unterwegs gewesen und ließ seine poetischen Fotos in Überblendungen über die Leinwand laufen, anfangs und am Ende in Farbe und im Hauptteil in eindrucksvollem Schwarz-Weiß. Gondolieri, Marktleute, Katzen, Touristen, Café-Besucher, Vaporetto-Fahrgäste, Musikanten oder Bootsleute als Paketlieferanten bevölkerten zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, Wasserplätschern, Motorgeräuschen und Umberto Tozzis „Gente di Mare“ die hinreißenden Szenen.

Junge Valleyer Saitenmusi trumpft auf

Für weitere Begeisterung sorgte die muntere, feine Hausmusik der Valleyer Saitenmusi, sauber gespielt von den Jugendlichen Theresa Adelsberger an der Harfe, Theresa Frey am Hackbrett sowie Bernadette Huber an der Gitarre. Einen interessanten Kontrast hierzu lieferte das Duo Querbalg, das mit einem sanften ukrainischen Liebeslied, einem Klezmer-Hochzeitswalzer und einem finnischen Musette-Walzer aufwartete, dargeboten von Barbara Bertram auf ihrem Akkordeon und Grit Pittermann auf der Querflöte.

Langes Klatschen erntete auch die bekannte Liedermacherin Annemarie Hagn für ihren Auftritt. Bei den Wechseln zwischen Besinnlichem, Humorvollem und Flottem in ihren Liedern zur Gitarre und Texten erhielt sie immer wieder Applaus. Einzigartig und unwiederholbar waren die drei „Jazzbegegnungen“, in denen sich der Violinist Christoph Bencic und am Klavier Ralf Lorenzer in improvisierten Dialogen zur gelungenen Jam-Session zusammenfanden. Abwechselnd nahmen sie die Melodien des anderen auf und akzentuierten locker gegenseitig das immer wieder Neue.

Weitere Pläne der Valleyer Kulturschaffenden

Lorenzer hatte zudem im Lauf des Abends immer wieder als kleine Zwischengänge zusammen mit Anja Gild witzige „Kafkaeske Aphorismen“ vorgetragen, ebenso absurde wie überraschende Banalitäten aus zwei, drei treffenden Sätzen. Mit einem kleinen, starken „Organo-Dessert“ aus voluminösen dunklen Tönen und fast jazzigen Takten an der Orgel rundete Lampl das Menü ab. Man darf gespannt sein auf den sicherlich ebenso stimmungsvollen wie abwechslungsreichen zweiten Abend der Reihe: Der soll am Freitag, 13. Mai 2022, im Saal des Schlossbräu in Valley steigen. Die Valleyer Kulturtage sind erst wieder turnusgemäß im regulären Zwei-Jahres-Rhythmus angesetzt: Nächster Versuch also 2023.

Gudula Beyse / bey