Valleyer sucht Wohnung - Betrüger meldet sich

33-Jähriger sollte Geld überweisen

Wohnen in der Region Holzkirchen ist nicht billig. Besonders teuer wäre eine Valleyer nun aber fast schon die Suche zu stehen gekommen: Auf sein Gesuch hin meldete sich ein Betrüger.

Holzkirchen – Die Suche nach einer Wohnung kann nicht nur schwierig und kostspielig sein – sondern besonders teuer zu stehen kommen, wenn Betrüger am Werk sind. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 33-Jähriger aus Valley auf einer Immobilien-Webseite ein Wohnungs-Gesuch eingestellt. Daraufhin meldete sich in den vergangenen Tagen ein angeblicher Vermieter und bot dem Valleyer eine Wohnung an.

Die Abwicklung sollte über eine Online-Plattform für Unterkünfte und Mietobjekte erfolgen. Der angebliche Anbieter verlangte dann eine Kaution in Höhe von rund 1800 Euro. Der Valleyer wurde stutzig und überwies den Betrag nicht.

Nachdem er von der Online-Plattform für Unterkünfte und Mietobjekte ihm eine E-Mail mit einer Warnung vor dem unbekannten Anbieter bekam, erstattete der 33-Jährige Anzeige.

ag