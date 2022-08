Valleyer Tom Dauer veröffentlich Hommage an sein Idol Reinhard Karl

Hommage ans Idol: Tom Dauer und Sandra Freudenstein haben ein Buch über Bergsteigerlegende Reinhard Karl herausgebracht, dessen Bücher der Valleyer als Teenager verschlang. © Thomas Plettenberg

Er war für ihn ein Vorbild, das ihn inspirierte. Nun ehrt der Valleyer Tom Dauer den Alpinisten Reinhard Karl mit einer Hommage in Buchform. „Reinhard Karl – Die Kunst einen Berg zu besteigen“ ist jetzt erschienen.

Valley – Wohl jeder kennt es. Diesen, Film, dieses Lied oder Buch, das einen als Heranwachsenden so berührte, dass es einen prägte, zu einem Leitbild wurde. Für den Valleyer Alpinisten und Publizisten Tom Dauer war es Reinhard Karls „Erlebnis Berg – Zeit zum Atmen“, das er in einem Zug verschlang und für vieles zum Vorbild nahm. Nun widmete er dem 1982 verstorbenen Heidelberger ein Buch, das das Andenken an den besonderen Bergsteiger und Kletterer lebendig halten soll: „Reinhard Karl – Die Kunst einen Berg zu besteigen“.

Dauer erinnert sich noch genau daran, wie seine Mutter 1981 das mit einer Widmung versehene Buch dem Vater zum Geburtstag schenkte. „An diesen Tag kann ich mich gut erinnern“, sagt er, „weil ich mir das Buch schnappte und in einem Rutsch gelesen habe.“ Die Lektüre fesselte den damals Zwölfjährigen so sehr, dass er das Buch nicht mehr aus der Hand gegeben habe. Mehr noch. Es faszinierte ihn, der gerade zu klettern begonnen hatte, mit all seinen Aufnahmen und Beschreibungen. „Da wollte ich hin“, erklärt Dauer die Magie von Karls Buch. „Yosemite, Pakistan – diese Bilder hatte ich immer im Kopf.“

Der erste Deutsche auf dem Mount Everest

Karl hatte unter anderem 1969 in nur eineinhalb Tagen die Eiger-Nordwand bestiegen, war in den 1970er-Jahren ein Vorreiter des Freikletterns und stand im Mai 1978 im Rahmen der berühmten Mount-Everest-Expedition von Reinhold Messner und Peter Habeler als erster Deutscher auf dem Mount Everest. Wie sein großes Vorbild übernachtete Dauer als Teenager auf der Fensterbank, um sich an wenig Platz im senkrechten Fels zu gewöhnen. Auf die Kästen legte er Schmirgelpapier, um die Fingerspitzen mit rauem Material vertraut zu machen und Alkohol war für ihn auch noch als Zwanzigjähriger tabu, weil auch Karl asketisch gelebt hatte, bis er 1982 mit 35 Jahren bei einer Expedition am Cho Oyu in Nepal im Lager im Zelt unter einer Eislawine ums Leben kam.

Es ist lange her, und dennoch sei das Werk des Alpinisten, Fotografen und Schriftstellers bis heute gut lesbar, modern und eine Inspirationsquelle für eine große Fangemeinde. Wer noch keinen Karl im Bücherschrank stehen hat, hat ein Problem. „Er ist nicht einmal mehr antiquarisch erhältlich“, weiß Dauer, der sich mit dem Vorbild unter anderem in seiner Facharbeit beschäftigte und die Abi-Rede mit einem Zitat seines Idols beendete. „Rückblickend war das ziemlich altklug“, sagt er lachend und erzählt, wie er direkt nach dem Abitur ins Yosemite Valley reiste, um die so fesselnd beschriebenen Wände von El Capitan und Half Dome selbst zu erleben und enttäuscht zu sein, wie sich alles verändert hatte.

Zeitlose Gedanken und Betrachtungen

Was zeitlos geblieben ist, sind die Gedanken und Betrachtungen. „Reinhard Karl schrieb mit dem Seziermesser“ charakterisiert Dauer den Stil jenes Mannes, dessen Leben er im Auftrag des Bayerischen Rundfunks verfilmte – zu sehen im aktuellen Programm des Alpenfilmfestivals, mit dem er und Sandra Freudenberg noch bis Dezember durch Deutschland touren. Gemeinsam sind sie auch Herausgeber des neuen Buches, das eine Lücke schließen soll, nachdem auch zwei frühere Publikationen für den Züricher AS-Verlag – 2002 „Reinhard Karl. Ein Leben ohne Wenn und Aber“ und 2006 „Reinhard Karl. Das neue Bild der Berge“ – nicht mehr erhältlich sind.

Bei den Druckkosten hat Salewa-Gründer Hermann Huber finanzielle Unterstützung zugesagt. Alles andere schultern sie selbst. Aus Überzeugung, um einen großen Alpinisten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ein bisschen auch als Versuchsballon, ob daraus nach angelsächsischem Vorbild eine Reihe von Biografien werden könnte, weil Karl längst nicht die einzige Bergpersönlichkeit ist, deren Gedanken ein größeres Publikum verdienen.

Erhältlich ist das Buch „Reinhard Karl – Die Kunst einen Berg zu besteigen“ (ISBN 978-3-00-072919-5) zum Preis von 30 Euro im heimischen Buchhandel, auf www. alpenfilmfestival.de/buecher/ und fw-bookstore. de oder direkt bei Autor Tom Dauer (tomdauer@me.com).