Verein Kunstdünger unterstützt Künstler aus der Ukraine

Freuen sich über den Neuanfang in Deutschland: (v. lks.) Monika Ziegler, Evgenia, Ludmila, Gioria Slastina, Saeid Ahmadi und Tobel. © Thomas Plettenberg

Der Verein Kunstdünger um Bildhauer Tobel hat spontan ein Artist-in-Residence-Programm ins Leben gerufen. Das bietet einer aus der Ukraine geflohenen Familie Startkapital für ein neues Leben.

Valley – Ein Mädchen aus Holz steht in der Nachmittagssonne vor Tobels Werkstatt in der Skulptur-Lichtung in Hohendilching. Leuchtend Blau der Pullover. Auf dem ausgestreckten Arm eine Friedenstaube. „Gloria“ setzte Saeid Ahmadi beim Symposium 2016 als Symbol für Freiheit und Frieden an die Mangfall, als seine Tochter ein Baby war.

Tobel teilt sein Atelier

Jetzt sitzt drinnen die kleine, lebendige Gloria mit langem Zopf und aufgeweckt strahlenden Augen und erzählt von den ersten Schultagen in Valley. Vor wenigen Tagen ist sie mit Eltern und Großmutter aus der Ukraine geflohen, wo sie 15 km von der russischen Grenze wohnten. Spontan rief der Verein Kunstdünger für Ahmadi ein Artist-in-Residence-Programm ins Leben. Das Startkapital dafür überbrachte Monika Ziegler von der Kulturvision, die nach einer eilig initiierten Spendenaktion 5000 Euro für den Bildhauer und seine Familie gesammelt hatte. Es solle ein Anstoß sein, eine Initialzündung, betonte Ziegler bei taiwanesischem Tee in Tobels Atelier, das er die nächste Zeit mit dem Freund teilen wird: „Wir würden uns freuen, wenn es sich auch auf andere Familien ausdehnen würde.“

Während reihum ein Pinsel geht, um am Boden eines Stövchens über einen Goldfisch zu streichen, was Gesundheit, Glück und Geld beschere, erklärt der Hausherr die Hintergründe. Wie Ahmadi Frau und Tochter aus Charkow in den sichereren Westen der Ukraine geschickt hatte und selbst bei den ersten Bomben am 24. Februar mit der Schwiegermutter Ludmila flüchtete, weil auch für die kranke Frau alles besser wäre, als dort zu sterben. Wie Tobel Ahmadi, der als iranischer Staatsbürger ausreisen durfte ermutigte, zu ihm zu kommen. Und wie seine Frau Christiane Ahlhelm die Idee vom Stipendium als Residenzkünstler hatte, für dessen Finanzierung Monika Ziegler auf allen Kanälen der Kulturvision warb.

Startkapital für ein neues Leben

Nach nur einer Woche „trommeln“ konnte sie dem sichtlich gerührten Ahmadi das Startkapital für ein neues Leben übergeben. Der wünschte sich die Ausdrucksfähigkeiten eines Shakespeare, um nicht einfach nur „Danke“ sagen zu müssen. Mit der Arbeit hofft er gegen das Durcheinander in seinem Kopf anzugehen. Gegen das Gefühl, daheim alles verloren zu haben. Gegen die Wut, die immer wieder in ihm aufkommt. Mit seinen Skulpturen - zwei hat bereits Michael Beck für das Gulbransson Museum in Auftrag gegeben - hofft er, eine Botschaft in die Welt zu schicken: „Friede ist immer besser!“ Skizzen für „Never stop dreaming“ und „The last warrior“ hat Ahmadi bereits angefertigt. Einen Lindenstamm dafür hat Silvia Lechner aus Valley gespendet, bei Tobel gibt es noch eine Eiche und das Schnitzwerkzeug von Sohn Emil aus seiner Zeit an der Holzbildhauer-Schule.

Abenteuerliche Bahnreise mit Zwischenstopp in Kiew

Von großem Glück und Dankbarkeit gegenüber Gott dem Krieg entflohen und die abenteuerliche Bahnreise mit Zwischenstopp in Kiew überlebt zu haben spricht Ahmadis Frau Jehia Slastina, die von Freundinnen erzählt, die auf der Flucht von einem militärischen Hotspot in den nächsten gerieten. Sie selbst, die mit nichts als vier Taschen, vier Tüten von Helfern in Polen und einem mittlerweile kaputt gegangenen Laptop nach Valley kamen, versuchen möglichst schnell Fuß zu fassen. Seit Montag geht Gloria in die Schule und ist begeistert von der netten Lehrerin. Stolz spricht sie erste deutsche Worte, um dann munter in Englisch vom Zymbal-Spielen zu erzählen und dass sie Musik lieber mag, als Ballett, mit dem sie aufhörte, obwohl die Mutter Lehrerin ist. Für die studierte Tanzpädagogin hat Isabella Winkler an ihrer Holzkirchner Ballettschule einen Kurs gefunden, den Slastina unterrichten kann, um „bei Musik und Tanz ihr Trauma zu vergessen.“ Zumindest für ein paar Stunden. „Die Leute brauchen eine Zukunftsperspektive“ betont Tobel, der selbst zu seiner Mutter gezogen ist, damit die Ahmadis in seinem Haus zur Ruhe finden können. Ob sie etwas brauchen? „Wir brauchen nix“, lacht Gloria, um dann doch nachdenklich zu werden. In zwei Wochen feiert sie ihren neunten Geburtstag. Ein eigenes Handy. Das wäre ein Traum.

Spenden

Wer das Artist-in-Residence-Programm für Saeid Ahmadi weiter unterstützen möchte, kann dies nicht nur mit einer Spende auf das Konto von KulturVision tun (IBAN: DE58 7016 9410 0002 9820 64, Stichwort: Bildhauer aus der Ukraine). Auch ideelle Hilfe wird gebraucht, etwa um eine Wohnung in Valley zu finden.