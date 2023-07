Voltaic Brass begeistern in der Zollingerhalle

Internationales Quintett: Die Bläser von Voltaic Brass machten in Valley Station. © Thomas Plettenberg

Schmissig, spannend, wunderbar: Viel Zuspruch fand das Konzert der Blechbläser Voltaic Brass in Valley. Dort gaben die fünf Musiker so etwas wie die Generalprobe vor ihrer Konzertreise nach Portugal.

Valley –„Eine erste Kostprobe“, kündigte Gastgeber Sixtus Lampl vom Orgelzentrum an und fügte verschmitzt hinzu, dass die Herren ihr Repertoire inzwischen drauf haben müssten, so fleißig, wie sie hier in der Zollingerhalle geübt hätten. Damit spielte der Hausherr auf die mehrtägigen CD- und Filmaufnahmen an, für die das Quintett im Frühling die Halle mit der guten Akustik genutzt hatte. Das bereits damals geplante Konzert holten sie nun nach.

„Aus fünf verschiedenen Ländern, Kulturen, geschichtlichen Hintergründen finden fünf Männer zu einer gemeinsamen Musik zusammen“, schwärmte Lampl, ehe Voltaic Brass musikalisch ausführten, was er versprochen hatte. Ob die Vielfalt des Gehörten den unterschiedlichen Nationen der Bläser geschuldet ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall begeisterten sie in dieser viel zu schnell verflogenen Stunde mit einer ungewöhnlichen Bandbreite und ungewohnten Arrangements, die das Publikum weit weniger verstörten, als Trompeter Guido Segers befürchtet hatte.

Es begann moderat aber zackig mit Anthony Dilorenzo. Der Blick auf den Titel unterstrich, was einem die ersten Töne unmittelbar vermittelt hatten: „Fire Dance“ (Feuertanz) – schnell, kraftvoll und nicht von ungefähr einer der Standards für Bläserquintette. Als solches würden sie es auch beim Meisterkurs in Portugal spielen, erklärte der Trompeter aus Brüssel, und fügte an, wie wichtig gerade für sie Möglichkeiten zu gemeinsamen Proben und Auftritten seien. „Unsere Idee, fünf Musiker aus fünf verschiedenen Ländern zusammenzufinden, haben wir geschafft, aber es ist nicht so einfach, alle zusammenzubekommen“, so der Solotrompeter der Münchner Philharmoniker. An seiner Seite: die Philharmoniker-Kollegen Matias Piñeira, Solohornist aus Chile, Ricardo Carvaihoso, Solotubist aus Portugal, Angelos Kritikos, Soloposaunist der Bamberger Symphoniker aus Griechenland, und Stefan Schulz, deutscher Solotrompeter beim NDR-Rundfunkorchester Hannover.

Nicht nur heimisches Publikum nutzte in Valley die Chance, unter anderem Vivaldi in einer Bearbeitung für Bläser zu hören (Konzert in D-Dur RV 127), das sehr leichte, beschwingte Scherzo des Amerikaners John Cheetham, Gabriel Faurés „Pavane“ oder Glenn Millers „Songbook“ mit fünf Stücken „zusammengepackt wie ein Potpourri“, das einen direkt in die Ballsäle der 70er-Jahre oder zu Filmklassikern trug, bis mit „In The Mood“ das offizielle Programm ausklang.

Zwei Stücke später sollten sie es noch einmal spielen, denn mit nur einer Zugabe – Händel „als etwas leiseren Ausklang eines doch recht lauten Abends“ – wollten sich die Musikliebhaber in der gut besuchten Zollingerhalle nicht zufrieden geben. Da half es auch nichts, dass die Musiker schon winkend den Rückzug angetreten hatten.

Auch ein „zu laut“ oder „zu anstrengend“ ließen die Zuhörer nicht gelten, was sie mit Zurufen und viel Applaus unterstrichen. André Previns für ein Open Air geschriebene „Four Outings for Brass“, durch die das Publikum durch müsse, weil sie es als gefragtes Wettbewerbsstück auch in Portugal spielen müssten, waren für die meisten zwar nichts, was man so schon gehört hätte. Doch der wilde Ritt durch Stilrichtungen und Tonlagen fand durchaus Gefallen und anerkennende Zustimmung. Für manchen war es die Entdeckung des Abends.