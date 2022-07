Von Weyarn zum Bahnhof und zurück per Anruf-Sammel-Taxi

Ohne eigenes Fahrzeug können Bürger aus Weyarn nun zum BRB-Bahnhof in Darching gelangen. Der Landkreis hat den Haltepunkt in sein AST-Netz integriert. © Thomas Plettenberg

Der Bahnhof Darching und Weyarn sollen besser verbunden werden: Der Landkreis ermöglicht eine Anbindung über eine Erweiterung des Vertrags für das Anruf-Sammel-Taxi (AST).

Darching/Weyarn – Es gibt Neues vom Anruf-Sammel-Taxi (AST): Der Kreisentwicklungsausschuss hat vor Kurzem beschlossen, das AST-Angebot im Landkreis um die Haltestelle „Bahnhof Darching“ zu erweitern. Dies ermöglicht die öffentliche Verkehrsanbindung nach Weyarn und steigert die Attraktivität des AST-Angebots, meldet das Landratsamt.

„Da für die AST-Insel 3, die die Gemeinden Otterfing, Valley und Warngau umfasst, im ursprünglichen Vergabeverfahren kein Zuschlag erteilt werden konnte, die Anbindung des Bahnhofs Darching aber eine essenzielle öffentliche Verkehrsanbindung für Bürger in Weyarn darstellt, wird diese Zusatzleistung im Rahmen einer Vertragsausweitung des bestehenden Verkehrsdurchführungsvertrages erteilt“, erklärt Mobilitätsmanagerin Joana Heuberger.

Der Entscheidung vorangegangen ist laut Landratsamt eine intensive Analyse der Start- und Zielhaltestellen in den vergangenen Monaten. Aktuell bedient das Anruf-Sammel-Taxi Insel 1 mit Hausham, Fischbachau, Schliersee und Bayrischzell, Insel 2 mit Weyarn, Irschenberg, Miesbach, Gmund sowie den Bahnhof Darching in der Gemeinde Valley. Nutzer müssen nur 30 Prozent des regulären Taxipreises bezahlen – den Rest übernimmt der Landkreis.

Die neu geschaffene Stabsstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt arbeitet auch an einem Zukunftskonzept für ein modernes Bedarfsverkehrssystem. Auch beim integrierten Verkehrskonzept, dessen Erarbeitung der Kreisentwicklungsausschuss der Verwaltung in derselben Sitzung empfahl, wird der Bedarfsverkehr betrachtet.

Die AST-Website befindet sich derzeit im Umbau und wird voraussichtlich Ende Juli auf die Homepage des Landratsamts umziehen. Bis dahin können Haltestellen und Fahrpreise telefonisch bei der AST-Zentrale unter 0 80 25 / 99 99 82 angefragt sowie AST-Fahrten gebucht werden. Für Anregungen und Fragen rund um das Anruf-Sammel-Taxi steht das Team der Mobilitätsentwicklung unter mobilitaetsentwicklung@lra-mb.bayern.de zur Verfügung.

mm