Wenn die Schranken stehen bleiben

Von: Katrin Hager

Teilen

Am Bahnübergang Kreuzstraße blieben am Wochenende die Schranken weitgehend geöffnet, als ein Zug kam. Passant Manfred Rau aus Valley informierte den Notruf. © Stefan Schweihofer

Eine brenzlige Situation, die immer mal wieder vorkommt: An einem Bahnübergang schließen die Schranken nicht – obwohl ein Zug kommt. So geschehen nun in Kreuzstraße. Die Störung zu melden, hat einen Valleyer einigen Einsatz gekostet.

Kreuzstraße – Die Schranken standen wie Uhrzeiger in der Luft: Am Bahnübergang in der Römerstraße in Kreuzstraße sind am Sonntagnachmittag die Schranken offen geblieben, als eine S-Bahn und ein Meridian durchfahren sollten. Eine brenzlige Situation, die zum Glück offenbar glimpflich ausging. Manfred Rau aus Valley wollte schnell die Bahn über den Defekt in Kenntnis setzen – doch dazu brauchte es mehrere Anläufe, wie er schildert.

Rau verbringt viel Zeit im Fahrradsattel, sammelt im Jahr so viele Trainingskilometer wie manche als Jahresleistung auf ihrem Pkw haben. Der 57-Jährige ist schon mal bei einem Rennen von Berlin nach München geradelt, 702 Kilometer in 53 Stunden. Auch am Sonntag war er gerade mit dem Fahrrad unterwegs, als er am Bahnübergang in Kreuzstraße anhalten musste. Die Lichtanlage zeigte Rot, die Schranken gingen runter – und blieben plötzlich schräg in der Luft stehen. „Wie auf zwei Uhr“, schildert Rau. Die Schranken bewegten sich nicht mehr. Eine S-Bahn stand da, ein Meridian in Richtung Rosenheim sollte durchfahren. Autofahrer und andere Passanten warteten ratlos an den Schranken ab. Manche drehten ab, andere tasteten sich, zur Warnung hupend, durch. „Das ist brandgefährlich“, weiß Rau. Aggressiv genervt sei niemand gewesen, eher ratlos.

Der Darchinger wollte schnell die Bahn über den Defekt informieren. Am Bahnhof allerdings, der längst nicht mehr mit Personal besetzt ist, fand er am alten Eingang nur eine Telefonnummer: die des Fundbüros. Also wählte Rau den Notruf.

Doch die Verbindung war so schlecht, dass er nicht verstanden wurde. Er sprintete erst mal aus dem Funkloch hoch in Richtung Dilching, versuchte es nochmal über den Notruf. Diesmal hakte es, weil die Örtlichkeit nicht zugeordnet werden konnte. Erst im dritten Anlauf klappte es mit der Meldung.

Rau will nicht schimpfen, er will konstruktive Kritik üben: „Warum klebt an der Scheibe des Bahnhofsgebäudes zwar eine Telefonnummer für Fundsachen, aber nicht für Defekte und Notsituationen?“ Auf Aufkleber gedruckt, könnte die Nummer sogar direkt an den Schranken angebracht werden für solche Fälle. Schließlich kämen Störungen an Bahnübergängen immer wieder mal vor, wie der Mitterdarchinger weiß.

Wie so oft, dazu macht die Deutsche Bahn auch auf Anfrage unserer Zeitung keine Angaben. Beim Vorfall in Kreuzstraße habe ein Defekt in der Schrankensteuerung vorgelegen. „In diesem Fall gilt ein klar geregelter Prozess“, teilt die Bahn-Pressestelle mit, „die Sicherheit hat dabei immer oberste Priorität.“ Der Zug müsse vor dem Bahnübergang anhalten und dürfe diesen nur ganz langsam passieren.

Nach etwa 30 Minuten sei die Störung am Bahnübergang in Kreuzstraße behoben gewesen. „Für Passanten und Autofahrer ist es in einem solchen Fall am besten, wenn sie den Notruf der Polizei wählen“, erklärt die Sprecherin der Bahn.