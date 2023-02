Wohnsitzloser quartiert sich in Ferienwohnung ein: 10 000 Euro Schaden

Von: Andreas Höger

Der Wohnsitzlose stieg in das Haus in Kreuzstraße ein und lebte dort einige Tage von den Vorräten (Symbolfoto). © Frank Rumpenhorst

Hohen Sachschaden hinterließ ein Wohnsitzloser in einem als Ferienwohnung genutzten Haus in Kreuzstraße (Gemeinde Valley). Der 40-Jährige hatte sich dort einige Zeit einquartiert, ehe der Besitzer den ungebetenen Gast bemerkte.

Valley – Mehrere Tage, womöglich sogar zwei Wochen lang, quartierte sich ein Obdachloser in einer leeren Ferienwohnung in Kreuzstraße (Gemeinde Valley) ein. Der Besitzer der Wohnung, ein in München lebender Grieche (44), traute seinen Augen kaum, als er am Sonntag (19. Februar) gegen 10 Uhr nach dem Rechten sehen wollte – und den ungebetenen Gast in seinem Einfamilienhaus vorfand.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte sich der 40-jährige Eindringling nicht nur fleißig an den Lebensmitteln bedient, sondern die Wohnung auch kräftig verwüstet. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden insgesamt auf rund 10 000 Euro. Der Besitzer informierte die Polizei, die den leicht alkoholisierten Mann vorläufig festnahm und auf die Dienststelle brachte. Nach ersten Erkenntnissen hatte er ein Fenster aufgebrochen und war so in die Wohnung gelangt.

Freiwillig verließ der Wohnsitzlose sein Quartier nicht: Als ihn die Beamten zum Streifenwagen führten, versuchte er, gegen das Auto zu treten. „Das gelang ihm aber nicht“, berichtet Robert Hirschel, stellvertretender Dienststellenleiter in Holzkirchen, auf Nachfrage. Es erhöht jedoch die Zahl der Anzeigen, die ihn erwarten: Zu Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gesellt sich die versuchte Sachbeschädigung. Der 40-Jährige machte sich nach Feststellung der Personalien auf in Richtung München. Die Anzeigen werden ihm laut Polizei über einen Zustellungs-Bevollmächtigten zugeleitet.

Am Rosenmontag meldete die Polizei zwei Taschendiebstähle aus Holzkirchen. Die Täter schlugen zweimal in Holzkirchner Geschäften zu und erbeuteten binnen kurzer Zeit mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Vorgehensweise war ähnlich, daher geht die Polizei vom selben Täter oder derselben Tätergruppe aus. Für einen Zusammenhang spricht zudem die räumliche Nähe: Beide Diebstähle spielten sich im Gewerbegebiet Ost ab.

Der erste Fall ereignete sich gegen 14 Uhr im Penny (Industriestraße). Dort verschwand eine Geldbörse aus einer Handtasche, die in einem Einkaufswagen lag. Gegen 14.10 Uhr wurde laut Polizei im Bekleidungsdiscounter KiK (Rudolf-Diesel-Ring) eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen gestohlen. Zeugen, die in den Läden oder deren Umfeld Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0 80 24 / 9 07 40 bei der Polizei zu melden.

