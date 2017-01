Rottacher Asylbewerber ziehen bald nach Valley um

„Villa“ bekommt Zuwachs

Valley – Die „Villa“, wie sie von den Valleyern genannt wird, bekommt neue Bewohner: Bis Ende Januar sollen acht Asylbewerber aus der Traglufthalle in Rottach-Egern umsiedeln.

Das berichtete Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FWG) jetzt beim üblichen Sachstandsbericht zum Thema Asyl im Valleyer Gemeinderat.

Wie berichtet, löst der Landkreis die beiden Traglufthallen auf – die in Rottach bis Ende Februar, die in Holzkirchen bis Ende April. Insgesamt bieten die Container 48 Plätze, 31 sind belegt – davon sind neun so genannte Fehlbeleger, also anerkannte Flüchtlinge, die keine eigene Wohnung finden und sonst obdachlos wären. „Wir haben unser Kontingent erfüllt“, betonte Hallmannsecker. „Da dürfen jetzt auch mal andere was nehmen.“ Einige Kommunen im Landkreis sind bis heute weit entfernt vom Soll an Plätzen für Asylbewerber nach dem freiwillig festgelegten Verteilungsschlüssel.

Die Wohnungssuche für Anerkannte und Asylbewerber gestaltet sich schwierig. Nicht nur, weil Wohnraum in der Region ohnehin knapp ist, sondern auch, weil Vermieter Vorbehalte haben. Entweder gegenüber Asylbewerbern oder auch gegenüber jenen, die über solche Mieter negativ reden könnten. Die Helfer des Valleyer Arbeitskreises Asyl suchen insbesondere eine Wohnung für eine sechsköpfige Familie mit Kindern, für die das beengte Leben in der Sammelunterkunft eine Belastung darstellt. Die Helfer fanden durchaus schon freie bezahlbare Wohnungen. „Aber sobald es heißt, dass es Asylbewerber sind, kommt die Absage“, berichtet Hallmannsecker.

Sieben Bewohner der Sammelunterkunft in Valley haben mit Ende des Jahres den neunmonatigen Qualifizierungskurs und den Sprachtest auf A2-Niveau abgeschlossen. Ein junger Mann beginnt am 1. Februar eine Ausbildung zum Bäcker in einem Ayinger Betrieb, für zwei bis drei weitere gebe es derweil aussichtsreiche Chancen auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz.

