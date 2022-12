Keine Umfahrungen: Was kann die Gemeinde jetzt für die Verkehrsentlastung tun?

Fast fertig: Der Bahndurchstich für Radler und Fußgänger im Ländl soll noch heuer freigegeben werden – wenn das wetter mitspielt. Aktuell laufen noch letzte Pflasterarbeiten. © Thomas Plettenberg

Der Bürgerentscheid hat Fakten geschaffen: Umgehungsstraßen wird es für Holzkirchen und Großhartpenning nicht geben. Jetzt sind andere Lösungen gefragt, um die Verkehrsbelastung in den Orten zu reduzieren.

Holzkirchen – Gut zwei Wochen nach dem Bürgerentscheid über zwei mögliche Umgehungsstraßen für Holzkirchen und Großhartpenning/Kurzenberg stand das Ergebnis der Abstimmung am Dienstag im Gemeinderat auf der Tagesordnung. Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) erklärte, er habe Stefan Leitner vom Staatlichen Bauamt Rosenheim brieflich darüber informiert, dass der Bürgerentscheid ein „deutliches Votum“ gegen beide Trassen dargestellt hätte. Man werde sich nun auf innerörtliche Maßnahmen konzentrieren, schrieb Schmid.

Laut früheren Aussagen der Rosenheimer Behörde, die bisher im Auftrag des Bundes und nach den Vorgaben des Bundesverkehrswegeplans die beiden Umgehungsstraßen-Trassen plante, werden weitere Planungen eingestellt. Eine offizielle Antwort der Behörde werde noch dauern, ließ Leitner Schmid telefonisch wissen.

im Gemeinderat wurde besonders die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid gelobt. Robert Wiechmann sprach von einem „Sieg der Demokratie“. Die Bürger hätten mit ihrer Abstimmung einen Auftrag erteilt. Nun müsse man „eine Schippe drauf legen“, um „größere Dinge anzugehen“, sagte Wiechmann. Sebastian Franz (CSU) mahnte an, sich bei allen künftigen Handlungen „am Boden der Tatsachen“ zu orientieren. Manches, wie etwa eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30, könne man gar nicht umsetzen. „Die Möglichkeiten sind gar nicht so groß“, glaubt Franz.

Elisabeth Dasch (SPD) rief alle Befürworter der Umgehungsstraßen dazu auf, nun gemeinsam weiter zu planen. Sie verwies aber auch darauf, dass jeder einzelne dazu beitragen könne, den motorisierten Individualverkehr in Holzkirchen zu reduzieren. Dass dies möglicherweise nicht reicht, war Hubert Müllers (FWG) Stellungnahme zu entnehmen. „Der Durchgangsverkehr bleibt nach wie vor.“ Torsten Hensel (FWG) forderte, das Mobilitätskonzept fortzuschreiben. Zugleich müsse aber auch darauf hingewiesen werden, was schon alles erreicht wurde, etwa die Einführung des Hoki-Busses.

Rathauschef Schmid zeigte sich optimistisch. Gewinner des Entscheids sei Holzkirchen, wiederholte er frühere Stellungnahmen. Doch nun müssten sich die Bürger „selbst an die Nase fassen“. Auch die Gemeinde packe Maßnahmen zur Verkehrsentlastung an, aktuell die Bahnunterführung für Fußgänger und Radler an der Buchenstraße. Der Tunnel verbindet das Wohngebiet Ländl mit dem Gewerbegebiet-Ost und dem Ortszentrum. Noch in diesem Jahr soll der Durchstich in Betrieb gehen. Und Schmid kündigte weitere Projekte an: „Ich habe noch anderes in petto.“ Einzelheiten nannte er dabei aber nicht.

ANDREAS WOLKENSTEIN

