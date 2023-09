Gasthof Mehringer in Wall: Seelsorge mit Schweinsbraten und Bier

Von: Stefanie Fischhaber

Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1900 zeigt den Gasthof Mehringer mit einer Postkutsche. Damals gab es noch eine Landwirtschaft und eine hofeigene Metzgerei. © Thomas Plettenberg

Toni Mehringer betreibt den Gasthof Mehringer in Wall. Der Familienbetrieb lebt vom Zusammenhalt im Ort.

Wall – Toni Mehringer beschreibt sich selbst als Seelsorger. Seine Seelen versorgt er aber nicht in der Kirche, sondern im Wirtshaus – und auch nicht mit Hostien und Wein, sondern mit Bier und Schweinsbraten. Aber nicht nur das: Manchmal muss er seinen Gästen auch gut zureden. „Ab und zu bin ich schon Seelsorger, wenn einer seine Probleme hat“, erzählt der Wirt. Doch gerade die Gäste sind es, die für ihn den Gasthof Mehringer in Wall zu etwas Besonderem machen.

Gasthof Mehringer seit 1844 in Wall

Seit 179 Jahren versorgt das Gasthaus die hungrigen Seelen im Ort. 1844 heiratete Johann Mehringer (damals noch Möhringer) Barbara Leuthner. Auf dem Anwesen der Familie Leuthner bauten sie das Wirtshaus, wie es größtenteils noch heute in Wall steht. Seither befindet sich das Wirtshaus in Familienbesitz.

Toni Mehringer führt die Gaststätte seit rund 23 Jahren mit seiner Frau Kerstin. Sie sind bereits die sechste Generation im Haus. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich einiges verändert im Gasthof Mehringer. Früher war auf dem Hof eine Landwirtschaft angesiedelt, und auch eine Metzgerei gehörte dem Familienbetrieb an. Vor 30 Jahren beendeten Mehringers Eltern die Landwirtschaft, die Metzgerei musste zehn Jahre später weichen – zu viele Auflagen, zu wenig Personal, erklärt Mehringer. Der 58-Jährige hat selbst zuerst eine Metzgerlehre und später eine Ausbildung zum Koch absolviert.

Tourismus-Aufschwung in Wall

Als 1968 die alte Tenne abbrannte, entschieden sich die Besitzer, Fremdenzimmer zu bauen. In den 70er Jahren gab es daher einen regelrechten Tourismus-Aufschwung im Ort, erinnert sich Mehringer. Da kam es auch vor, dass die Familie ihre privaten Zimmer für Übernachtungsgäste zur Verfügung stellen musste.

Die Traditionsgaststätte hat sich von außen wenig verändert. Der Biergarten kam über die Zeit neu hinzu. © Thomas Plettenberg

Früher lebten die Wirtsleute im ersten Stock neben dem großen Saal. Um vom Schlaf- ins Badezimmer zu gehen, musste die Familie sogar direkt durch den Saal, erzählt Mehringer. Der Wirt erinnert sich noch gut daran, wie seine Eltern ihn über den Speiseaufzug in den ersten Stock gefahren hätten, wenn wieder viel los war in der Wirtschaft. Mittlerweile beherbergt das Gasthaus sieben Gästezimmer und drei Ferienwohnungen. Die Wirtsfamilie lebt in einer separaten Wohnung im ersten Stock.

„Einzigartiger“ Zusammenhalt macht die Ortschaft aus

Zwar ist der große Saal heute nicht mehr so oft gefüllt, dafür aber die Gaststube. Fünf Tage in der Woche herrscht hier reger Stammtischbetrieb, wenn auch nicht mehr so ausgeprägt wie früher. „Früher wurde am Stammtisch mehr die Gemeindepolitik besprochen, heute geht es um alles mögliche“, erzählt der Wirt. Auch die Kartenspieler und Ortsvereine kommen noch regelmäßig in die Wirtschaft.

Mehringer findet, der Zusammenhalt im Ort sei „einzigartig“. Das habe auch die Pandemie bewiesen. In den vergangenen Jahren sei das Miteinander zwischen Bürgern, Vereinen und Wirtsleuten noch stärker gewachsen. Der Umgang mit seinen Gästen ist es, was das Leben als Gastwirt für Mehringer ausmacht. Bei seinem Vater sei das noch anders gewesen, erzählt der Koch.

Familienbetrieb in fünfter Generation: „Jugend schon in den Startlöchern“

Anton Mehringer sen. wollte eigentlich Lehrer werden. Doch als sein Bruder Max, der ursprüngliche Wirt, im Krieg ums Leben kam, wurde das Wirtshaus an Anton übergeben. „Er war kein typischer Wirt“, erinnert sich Gattin Kerstin. Denn der Wirt verbrachte die meiste Zeit in der Küche und mied den Umgang mit den Gästen. Toni Mehringer habe davon wenig geerbt. Er liebt den Austausch mit den Gästen. „Das kann man nicht lernen, das muss einem liegen“, sagt Mehringer.

Gastronomie im Blut: Toni Mehringer (2.v.l.) mit Ehefrau Kerstin und seinen Söhnen Maximilian (l.) und Florian. © Thomas Plettenberg

Von seiner Familie erhält der Waller tatkräftige Unterstützung: Jeder hat seine Aufgabe. Während Toni Mehringer hinter dem Herd steht, schmeißt sein Sohn Maximilian den Service. Der 23-Jährige ist gelernter Hotelfachmann. Auch er spielt laut Mutter Kerstin gerne den Seelsorger, vor allem für die jungen Gäste, von denen zahlreiche ins Wirtshaus einkehren. Der jüngere Sohn Florian macht eine Ausbildung zum Koch. „Die Jugend steht schon in den Startlöchern“, sagt Kerstin Mehringer. Die gelernte Hotelfachfrau unterstützt, wo sie kann.

Mittagsgeschäft und Personalmangel beschäftigen die Wirtsleute

Den Hauptbetrieb schmeißt die Familie alleine, doch der Personalmangel in der Branche beschäftigt auch die Mehringers. An vollen Tagen müssen sie auf Aushilfen zurückgreifen. Das sei aber schon immer so gewesen, meint Mehringer. Im Vergleich zu früher habe sich vor allem das Mittagsgeschäft stark geändert. Zu wenige Gäste würden mittags noch in die Wirtschaft kommen. Viele würden eher auf die schnelle Theke im Supermarkt oder das Mittagsangebot beim Metzger zurückgreifen, vermutet Mehringer. Das Gasthaus verzichtet deshalb auf ein Mittagsangebot. Mittlerweile öffnet die Wirtschaft wochentags erst ab 17 Uhr.

