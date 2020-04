Frau aus Warngau mit über 1,1 Promille am Steuer ertappt

Das gibt Ärger: Reichlich betrunken ist in der Nacht zum Montag eine Warngauerin am Steuer erwischt worden.

In der Nacht zum Ostermontag, kurz nach Mitternacht, hat die Polizei eine 28-Jährige Frau aus Warngau mit ihrem Pkw in ihrer Heimatgemeinde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Holzkirchen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,1 Promille, was für die Frau Konsequenzen haben sollte.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel und auch der Führerschein sichergestellt. Die Warngauerin erwartet nun ein Strafverfahren. Sie muss sich wegen des Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Weitere Nachrichten aus Holzkirchen & Umgebung lesen Sie hier.