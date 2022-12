21-Jähriger zu schnell? Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Von: Stephen Hank

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab (Symbolbild). © Patrick Seeger/dpa

Drei Personen sind am Freitagabend nahe Lochham verletzt worden. Schuld am Unfall war eine 41-Jährige, doch ein 21-Jähriger steht in Verdacht, zu schnell unterwegs gewesen zu sein.

Warngau ‒ Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 22:55 Uhr auf der Bundesstraße 318 bei der Abfahrt nach Lochham. Eine 41-jährige Warngauerin wollte mit ihrem VW von Lochham kommend auf die B318 in Richtung Tegernsee auffahren. Hierbei übersah sie einen 21-jährigen Warngauer, welcher mit seinem schwarzen Mercedes auf der B318 in Richtung Tegernsee unterwegs war.

Warngauerin (41) missachtet die Vorfahrt

Aufgrund der Vorfahrtsverletzung der Warngauerin kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Sowohl die Warngauerin als auch ihr 47-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Mercedes zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren Warngau und Holzkirchen waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz und regelten den Verkehr. Die B318 war für circa eine Stunde zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Tegernsee gesperrt.

21-Jähriger fällt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und Überholmanövern auf

Da Zeugen angaben, dass der 21-jährige Warngauer zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und Überholmanövern auffiel und auch das Schadensbild an den unfallbeteiligten Pkw auf eine hohe Geschwindigkeit beim Zusammenstoß hindeutete, wurde gegen den Warngauer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Gegen die 41-jährige Warngauerin wird aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

Zeugen des Unfallhergangs sowie Personen, welchen der schwarze Mercedes des Warngauers vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Tel. 08024/9074-0 zu melden.