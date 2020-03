Jubiläum ohne Händeschütteln

Hoher Besuch bei der CSU Warngau-Wall: Zur Feier des 50-jährigen Bestehens kam Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vorbei.

Warngau – Als Joachim Herrmann den Festsaal im Warngauer Huberwirt verließ, klopfte ihm Henning Fromm etwas umständlich auf die Schulter. Das lag nicht etwa an einem frostigen Verhältnis zwischen dem bayerischen Innenminister und dem Vorsitzenden der CSU Warngau-Wall, sondern vielmehr am Coronavirus.

Just am Donnerstag, als Herrmann nach Warngau gekommen war, um den 50. Geburtstag des Ortsverbandes zu feiern, wurden die ersten beiden Fälle im Landkreis bekannt. Kein Wunder, dass das Virus das beherrschende Gesprächsthema war. Doch Herrmann beruhigte die rund 130 Zuhörer: „Wir müssen Corona ernst nehmen, aber es gibt keinen Grund zur Panik.“ Man habe ihn untertags gefragt, ob er überhaupt nach Warngau kommen will. Seine Reaktion ließ die Zuhörer im Saal auflachen: „Freilich komme ich“, habe er geantwortet, „die zwei Kranken sind ja wohl nicht anwesend“.

Freilich sprach Herrmann nicht nur über Corona. Er blickte auch auf die aktuelle Lage in Bayern und bescheinigte dem Freistaat eine gute wirtschaftliche Verfassung. Doch darauf dürfe man sich nicht ausruhen. „Wir müssen bei der technologischen Entwicklung am Ball bleiben“, mahnte er. Auch bei der Kriminalität vermeldete er Erfolge. „Bayern hat die niedrigste Kriminalitätsrate aller Bundesländer“, sagte der Minister, in dessen Ressort die Verbrechensbekämpfung fällt. Angesichts dieser Situation fand Herrmann Verständnis dafür, dass der Freistaat für viele Menschen, die hier ankommen, ein „Paradies“ sei.

Lobende Worte fand auch der Ortsverbands-Vorsitzende. Er berichtete von „Erfolgsstorys“, die zeigten, warum sich politisches Engagement lohne. Fromm erinnerte an die Tieferlegung der B 318: Über 30 Jahre sei man dran gewesen, aber das habe sich ausgezahlt. Er berichtete auch vom Verhandlungsgeschick des Ex-Landrats Wolfgang Gröbl. Bei Verhandlungen zum Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht leitete Gröbl die deutsche Delegation. Wie Fromm von Gröbl selbst erfahren habe, erzählte er schmunzelnd, sagte sogar der Leiter der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA: „Wolfi, mach Du das.“ Das Gewerbegebiet Birkenfeld sei eine weitere Erfolgsgeschichte. Und dem Warngauer Michael Stoib sei es zu verdanken, dass heute in Trinkwasserschutzgebieten nur biologisch abbaubares Kettensägenöl verwendet werden darf.

Die CSU Warngau-Wall entsandte einige Mitglieder in die Bundes- und Landespolitik. Neben Gröbl, der Staatssekretär in mehreren Bonner Ministerien war, saß Franz Gleißner im Bundestag (1953 bis 1972). Fast zeitgleich war Anton Staudacher Landtagsabgeordneter (1958 bis 1974). Beide Männer waren Gründungsmitglieder des Ortsverbandes. Ebenfalls bei der Gründungssitzung im Mai 1970 dabei war Alois Vollert. Das Publikum ehrte ihn mit Applaus. Fromm zeichnete zudem Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft aus: Melanie Wagner, Andreas Bichler, Kathrin Wahl (20 Jahre); Jakob Weiland (25 Jahre); Anton Mehringer (30 Jahre); Johann Schäffler (35 Jahre); Michael Stoib, Balthasar Schuster und Alois Vollert, Dieter Peter (50 Jahre).

Andreas Wolkenstein