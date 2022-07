900 Jahre Wall: Das Dorf feiert sein Jubiläum

Von: Katrin Hager

Ein Dorf hat Grund zu feiern: Wall - hier aus der Vogelperspektive - wurde zwischen 1121 und 1126 erstmals urkundlich erwähnt. Nun steigt die 900-Jahr-Feier. © Thomas Plettenberg

900 Jahre sind ins Land gezogen, seit Wall das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Am Wochenende feiern die Ortsvereine das Jubiläum mit einem gemeinsamen Dorffest.

Wall – So ganz genau haben es die Chronisten dann doch nicht genommen: Die erste urkundliche Erwähnung des Orts Wall lässt sich nicht auf Jahr und Tag datieren, sondern nur auf den Zeitraum zwischen 1121 und 1126. In Pandemiezeiten ein Glück: Das Jubiläum 900 Jahre Wall, das schon 2021 gefeiert werden sollte, ist heuer noch genauso aktuell. Am Sonntag, 17. Juli 2022, begeht Wall den runden Geburtstag mit einem gemeinsamen Dorffest. Die Ortsdurchfahrt wird dazu im Bereich des Gasthofs Mehringer gesperrt.

Die Geschichte

Seine Ersterwähnung verdankt Wall einem Geschäft fürs Seelenheil, das in den „Tegernseer Traditionen“ festgehalten ist: Graf Sigibotus von Weyarn hatte Besitz in Finsing, den er als „Seelschatz“ für seine in Tegernsee begrabene Mutter dem Kloster Tegernsee als Schenkung überließ – in der Hoffnung, das wirke sich positiv aufs Seelenheil der Verstorbenen aus. „Die Übergabe ist schriftlich bezeugt“, berichtet Barbara Weingand, stellvertretende Vorsitzende der Kirchenverwaltung. Unter den fünf aufgeführten Zeugen: „Udalrich de Ualda“. „Er muss angesehen gewesen sein“, meint Weingand, „er taucht immer wieder auf im Dokument.“

Tatsächlich könnte „Ualda“ schon seit dem 8. Jahrhundert besiedelt gewesen sein. Es ist fraglich, ob es sich damals schon um ein richtiges Dorf handelte. Fest stehen dürfte aber, dass es sich dazu wohl kaum entwickelt hätte, wäre nicht das Kloster Tegernsee gewesen, das auf die bäuerliche Bewirtschaftung der Umgebung angewiesen war. Die Urbarmachung um das heutige Wall dürfte daher in die Zeit Karls des Großen gefallen sein, erklärt Weingand. „Aber dafür gibt es keine Belege.“ Besagtes Ualda wurde später jedenfalls zu Walda, zu Wahl und schließlich zum heutigen Wall. „Bei der Feuerwehr gibt es Löschkübel aus Leder, auf denen Wall noch mit H geschrieben ist“, weiß Weingand.

Von den geplanten Festivitäten konnte 2021 nur das Theater der Brettlhupfer stattfinden (wir berichteten), das die Eigenheiten der „Rodung“, wie der Namensursprung „Ualda“ oder „Walda“ es ausdrückt, und die Entwicklung des Dorfs, das in seiner jüngeren Geschichte bis 1978 eigenständige Gemeinde war, mit Humor und Hintersinn auf die Bühne brachte. Am Sonntag, einen Tag nach dem großen Fest zum 60-jährigen Bestehen des Sportvereins, steigt endlich das zentrale gemeinsame Dorffest. Pfarrgemeinderat und Ortsvereine sorgen für volles Programm.

Zum Jubiläum haben (v.l.) die Pfarrgemeinderatsmitglieder Barbara Zehrer, Angelika Aigner, Marianne Stoib, Wolfgang Schreier, Barbara Kainz und Franz Staber sowie stellvertretende Kirchenverwaltungsvorsitzende Barbara Weingand mit den Ortsvereinen ein Dorffest mit vollem Programm auf die Beine gestellt. © Stefan Schweihofer

Das Festprogramm

Den Auftakt bildet um 10.30 Uhr der Festgottesdienst zum Patrozinium der Pfarrkirche St. Margareth mit Dekan Michael Mannhardt und musikalischer Umrahmung durch den Kirchenchor. Im Anschluss geht es in einem feierlichen Zug mit Blasmusik von der Kirche zum Festplatz am Gasthof Mehringer.

Neben Auftritten der Trachtenjugend auf der Bühne unter den Kastanien ist am frühen Nachmittag im Trachtenheim das „Rumpelstilzchen“ als Theaterstück zu sehen. Die Feuerwehr bietet für Kinder Fahrten mit dem Feuerwehrauto und Zielspritzen, der Schützenverein einen Stand zum Lichtgewehrschießen, der Sportverein eine Hüpfburg. Bei einer Straßenmalaktion des Kindergartenfördervereins sind kleine und große Künstler gefragt, darzustellen, was Wall ausmacht. Beim Gartenbauvereins gibt es unter anderem den neuen Waller Bauernhofkalenders, und die Nachbarschaftshilfe Warngau stellt sich vor.

Fürs leibliche Wohl sorgen der Wirt und die Initiative Biokalb Oberland sowie die Landfrauen mit Sommergetränken. Der Pfarrgemeinderat stellt ein Kuchenbuffet auf und bittet dafür um Kuchenspenden. Die Waller Blasmusik spielt am Nachmittag zu Unterhaltung und Tanz auf. Gefeiert wird bei jedem Wetter, zur Not im Saal des Gasthofs und im Pfarrsaal.