Abfall vermeiden und Gutes bewirken

Von: Christine Merk

Begehrt bei der Bevölkerung: die Sammelkisten für die Aktion „Gebraucht & Gut“, wie sie Anton Zwickl an der VIVO-Zentrale in Warngau zeigt. Hier und an den anderen Wertstoffhöfen im Landkreis sind die Kisten ab heute erhältlich. © tp

Die Sammelaktion „Gebraucht & Gut“ ist eine Erfolgsgeschichte. Allerlei Nützliches, das man im eigenen Haushalt nicht mehr braucht, kann einen neuen Besitzer finden.

Warngau - Das kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen VIVO mit Sitz in Warngau startet zusammen mit der Diakonie Rosenheim, dem Bayerischen Roten Kreuz Miesbach und den Oberland Werkstätten Miesbach die zweimonatige Sammelaktion nun zum siebten Mal.Ab sofort können Bürger dafür Sammelkisten abholen.

In die Kisten dürfen ausschließlich gut erhaltene, nicht beschädigte, funktionsfähige und saubere Gegenstände, teilt die VIVO mit. Heimtextilien (keine Altkleider), Elektrogeräte, Sportartikel, Werkzeuge, CDs/DVDs, Geschirr (bruchsicher verpackt) und Spielwaren (keine Stofftiere, Puzzles, Babyspielsachen). Bücher dürfen nicht hinein.

Jeder Haushalt kann zwei Sammelkisten füllen und sie an den Wertstoffhöfen Bad Wiessee, Gmund, Hausham, Miesbach und Neuhaus sowie in den Wertstoffzentren Warngau und Weyarn oder bei den Oberland Werkstätten zurückgeben. Die Verkaufserlöse fließen in die Projekte der Sozialträger. So lassen sich Abfallvermeidung und soziales Engagement verbinden. Für Rückfragen steht die VIVO (www.vivowarn gau.de) unter z 0 80 24 / 9 03 80 zur Verfügung.

Sammelkisten sind erhältlich an allen Wertstoffhöfen, bei den Oberland Werkstätten Miesbach, beim BRK Miesbach und beim Sozialkaufhaus der Diakonie in Hausham zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

