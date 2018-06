Allerheiligenkirche öffnet ab sofort sonntags für Besucher

Eintauchen in die Geschichte der Allerheiligenkirche in Oberwarngau können Besucher ab sofort immer sonntags. Bis September öffnet das Gotteshaus für zwei Stunden seine Pforten.

Warngau – Die Gelegenheiten, einen Blick in die geschichtsträchtige und prächtig ausgestattete Kirche Allerheiligen zu werfen, sind rar. Das ändert sich nun: Die Kirchenpflegerin der Pfarrgemeinde Oberwarngau, Anni Bichler, hat die Wiederbelebung der regelmäßigen Öffnungszeiten angestoßen. Bis Ende September wird die einst überregional bedeutsame Wallfahrtskirche sonntags zwei Stunden lang ihre Pforten öffnen.

In den vergangenen Jahren öffnete sich das Gotteshaus nur noch zu wenigen Terminen: der Firmung in Warngau und Wall, der Gelöbnisandacht am 1. Mai, der Sternwallfahrt am Pfingstmontag, der Leonhardifahrt am vierten Sonntag im Oktober und dem Patrozinium am 1. November. Dabei haben ihre Gemäuer und ihre Kunstwerke vieles zu erzählen aus einer bewegten Geschichte quer durch die Jahrhunderte. Von der Pracht des Barock etwa. Von der Tragödie des Warngauer Zugunglücks 1975, dessen Opfer hier zwischenzeitlich aufgebahrt waren. Und von der Dankbarkeit der Überlebenden, die hier zum Ende des Zweiten Weltkriegs um Verschonung vor weiteren Gräueln gebetet hatten – mit Erfolg. Angesichts der Abgeschiedenheit will die Kirchengemeinde das ehrwürdige Gotteshaus nicht einfach aufsperren und sich selbst überlassen. Versperrt bleiben sollte es aber auch nicht, findet Bichler.

Jeden Sonntag sorgen Ehrenamtliche nun dafür, dass Allerheiligen von 14 bis 16 Uhr Gläubigen und Interessierten offen steht. So etwas gab es schon einmal, erinnert sich Bichler. Doch nachdem Pfarrer Bernd Habenschaden im Jahr 2006 in den Ruhestand gegangen war, schlief die Sache ein. Rechts am Altar sind Kirchenführer hinterlegt, die in die bewegte Geschichte von Allerheiligen einführen und allerlei Wissenswertes vermitteln. Und auch die Ehrenamtlichen könnten so manches erzählen, ist Bichler überzeugt.

Kathrin Hager