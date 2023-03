Alpen Film Festival: Testlauf vor der großen Tour

Mit dem Radl auf zum Eiger: Auf den Spuren von Bergsportpionieren hat Valentin Rapp die Freunde Martin Schidlowski und Philipp Reiter mit der Kamera begleitet. (Szenenbild) © privat

Das Alpen Film Festival von Sandra Freudenberg aus Warngau und Tom Dauer aus Valley startet in dritte Auflage. Am Sonntag gibt‘s einen Vorgeschmack in Irschenberg.

Warngau/Irschenberg – Unter pandemiebedingt schwierigen Umständen riefen Tom Dauer und Sandra Freudenberg 2021 das Alpen Film Festival ins Leben, das bald zur erfolgreichsten Kino-Filmtour Europas wurde. Nun geht es mit dem Ritterschlag, vom renommierten Münchner DOK.fest ins Programm seines Abschlussabends gehoben worden zu sein, ins dritte Jahr. „Offizieller Start ist am 13. Mai beim DOK.fest in München“, erklärt Festivalleiterin Sandra Freudenberg aus Warngau, die zusammen mit dem Valleyer Filmemacher, Schriftsteller und Kurator Tom Dauer hinter der Filmtour steht. Vorab wird das neue Programm am Sonntag, 26. März, in Irschenberg zu sehen sein. Die Generalprobe, ehe es nach der Premiere im Rio Filmpalast auf große Tour geht.

120 Stationen zwischen Bozen und Kiel wird das Alpen Film Festival heuer anlaufen. „Freilichtbühnen, Art-House-Kinos, auf dem Berg, im Wald, in Scheunen“, erklärt Freudenberg, wobei der Großteil in Kinos stattfinden wird. Bewusst habe man sich dafür entschieden, um auch den Stand der in der Regel betreibergeführten Lichtspielhäuser zu stärken, mit denen man sich jeweils die Einnahmen teile.

Das Publikum besteht längst nicht nur aus Bergsportfans. „Es hat sich herumgesprochen, dass bei uns gute Filme im Vordergrund stehen, der Berg ist dabei immer nur die zweite Ebene“, erklärt Freudenberg. Inhaltliche Originalität und handwerkliche Qualität sollen im Mittelpunkt stehen und auch mal thematisieren, was der Bergfilm gemeinhin ausspare. „Bei uns gibt es auch Schwule am Berg und Filme, die sich echt mit Frauenthemen auseinandersetzen“, sagt Freudenberg und führt Stefan Langthalers Satire „Neuzeit“ an, bei dem der aus den Eberhofer-Filmen bekannte Simon Schwarz und Nils Hohenhövel als Vater und Sohn in die Berge gehen, um sich beim Wandern näher zu kommen, sowie Line van den Bergs filmisches Selbstporträt „My Phantom“.

Sandra Freudenberg, Festivalleiterin © Thomas Plettenberg

Kompromisslose Programmgestaltung

Im Vorfeld haben Freudenberg und Dauer gut 200 Einsendungen gesichtet – sogar ein Horrorfilm aus Holzkirchen war unter den Bewerbern. Aus den zwölf Beiträgen in der Endauswahl wurden gemeinsam mit Kollegen des DOK.fest die Favoriten gesichtet. Am Ende landeten ein halbstündiger Hauptfilm und fünf kürzere zwischen acht und 15 Minuten Länge im Programm. „Es wird eine wilde Berg- und Talfahrt für die Zuschauer“, kündigt Freudenberg an. „Gefälligkeiten gibt es bei uns nicht.“ Die Kompromisslosigkeit geht so weit, dass Dauer heuer keinen eigenen Film zeigt, weil nichts von seinen aktuellen Werken stimmig zu den anderen passen würde.

Abgesehen von Jan Hafts noch nicht ganz fertigem Achtminüter „Winterwild“ über die überraschenden Strategien von Tieren, Pflanzen und Pilzen, Schnee, Eis und Kälte zu trotzen, wird beim Dinzler das komplette Programm zu sehen sein. Freuen darf sich das Publikum auf „Eiger – eine Geschichte des modernen Alpinismus“ des Brannenburgers Valentin Rapp, der die Schulfreunde Martin Schidlowski und Philipp Reiter mit der Kamera begleitet, die sich mit Fahrrad und Kletterausrüstung von Bad Reichenhall aus auf die Spuren der Pioniere Toni Kurz und Anderl Hinterstoisser begeben, sowie auf die „Connecting Flights“ von Nicolas Brixle und eine speziell fürs Alpen Film Festival produzierte Doku über die ladinischen Bergretter von Aiut Alpin Dolomites. Und speziell in Irschenberg auf den Film über das gleichnamige Freestyle-Event „Hot Lapz“ am Sudelfeld.

Für den von Tom Dauer moderierten Filmabend bei der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg am Sonntag, 26. März, um 19.30 Uhr gibt es noch Karten zu 15,50 Euro (wahlweise mit Drei-Gang-Menü, 35 Euro, 17 Uhr). Ausschließlich für den Film gibt es noch Karten an der Abendkasse. Info und Reservierung unter 0 80 25 / 99 22 51 41 oder auf der Homepage des Festivals.