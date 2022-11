Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Der Wanderparkplatz am Taubenberg (Archivfoto).

Diebstahl aus Auto auf Wanderparkplatz bei Warngau

Von Stephen Hank schließen

Ein Unbekannter hat am Wanderparkplatz am Taubenberg die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen und einen Geldbeutel gestohlen. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

Warngau ‒ Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr. Eine 62-Jährige aus Gmund hatte ihren grünen Suzuki auf dem Wanderparkplatz in Bergham abgestellt, der als Ausgangspunkt für Wanderungen auf den Taubenberg dient. Ein Unbekannter machte sich die Abwesenheit zunutze, schlug eine Scheibe am Fahrzeug ein und entwendete aus dem Kleinwagen eine blaue Handtasche.

In der Handtasche befand sich laut Polizei unter anderem ein Geldbeutel. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch unbekannt. Zeugen, denen auf dem Wanderparkplatz eine verdächtige Person in der Nähe des grünen Suzuki aufgefallen ist, melden sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Tel. 08024/90740.