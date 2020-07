Auf Kies ausgerutscht: Radler (52) am Wasserschloss leicht verletzt

Kies wurde am Donnerstag, 30. Juli, einem Radler auf dem Weg von Müller am Baum zum Wasserschloss zum Verhängnis. Der 52-jährige Holzkirchner stürzte und verletzte sich.

Warngau - Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, geriet der 52-jährige Holzkirchner gegen 15 Uhr an einer Brücke mit dem Vorderreifen in den losen Steinen ins Rutschen. Durch den Schreck verriss der Mann den Lenker und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. am Fahrrad ist, ist unbekannt.

sg