Aufatmen in Wall: Die Wasserkrise ist ausgestanden

Drei lange Monate herrschte der Ausnahmezustand beim Wasserbeschaffungsverband (WBV) Wall. Jetzt endlich ist die „Keimkrise“ ausgestanden. Die Krise hat nicht nur Nerven gekostet.

Wall – Nicht weniger als 70 Proben zog der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Wall in den vergangenen zwei Wochen aus seinem Netz. Alle wurden ins Labor geschickt – und alle waren sauber. „Wir können in die Regelbeprobung übergehen“, teilte WBV-Vorsitzender Josef Berghammer gestern mit. Damit ist die „Warngauer Keimkrise“, die seit Sommer 2018 drei Wasserversorger der Gemeinde getroffen hat, jetzt auch offiziell ausgestanden.

Anfang November hatte es auch den WBV Wall erwischt. Wie zuvor in den Netzen der Nachbarversorgungen in Osterwarngau und Oberwarngau waren in Wasserproben Fäkalkeime (coliforme Bakterien) nachgewiesen worden. Das weit verzweigte Netz versorgt neben Wall auch die Wasserverbände Reitham und Bernloh-Einhaus. Über einen regelmäßig gewässerten Notverbund ist auch der WBV Oberwarngau direkt an den Waller Hochbehälter angeschlossen. Berghammer geht davon aus, dass insgesamt rund 1500 Personen von Abkoch-Anordnungen und gechlortem Trinkwasser betroffen waren.

Auf Weisung des Landratsamts begann der WBV Wall am 12. November mit dem Chloren. Ziel war, die Keime nachhaltig zu neutralisieren. Erst am 8. Januar endete die Beigabe, zwei Wochen später war das letzte Chlor ausgespült. Um sicherzustellen, dass nicht doch wieder Keime auftauchen, verfügte das Landratsamt eine intensive Nachbeprobung. 70 Mal zapften Kontrolleure an verschiedenen Stellen das Netz an, jeweils ohne Befund.

„Hoffentlich sind wir jetzt durch“, sagt Berghammer. Allein für die zusätzlichen Proben zahlte der WBV rund 8000 Euro, die Gesamtkosten der Keimkrise schätzt er auf bis zu 20 000 Euro. Auf den Wasserpreis soll das nicht durchschlagen, er bleibt laut Berghammer bei vergleichsweise günstigen 70 Cent je Kubikmeter.

Wo die Keime ins Netz gelangten, ist nicht sicher geklärt. „Es ging von unserem Hochbehälter in Bergham aus“, glaubt der Vorsitzende. Die gesamte Anlage wurde nach den Funden intensiv durchgeputzt und desinfiziert. Die Brunnen selber seien immer sauber gewesen, betont Berghammer.

Die vergangenen drei Monate waren die aufregendste Zeit, die der WBV-Vorsitzende während seines 37-jährigen Engagements für den Verband erlebte. „Ich bin dankbar, dass ich von unseren Abnehmern kein böses Wort gehört habe“, betont Berghammer, „der Rückhalt war wichtig für uns.“ Leider habe es die Kollegen in Oberwarngau schlimmer getroffen, die von einzelnen Abnehmern viel Ärger abbekommen hätten.

Insgesamt stellte der WBV-Chef fest, dass der Keimfund einen „gigantischen Aufwand“ nach sich gezogen habe, den das Landratsamt als Aufsichtsbehörde anordnete. „Es ist sicher richtig, unser Wasser gut zu schützen“, sagt Berghammer, „aber manches kam mir schon ein wenig überzogen vor.“