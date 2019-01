Aus blau wird gelb: Tankstelle Schwarzer wechselt den Partner

Aus Blau wird Gelb: Die Schwarzer-Tankstelle in Reitham an der B 318 beendet die jahrelange Zusammenarbeit mit Aral. Schwarzer-Kunden tanken ab Februar Kraftstoffe der italienischen Firma Agip. Im Mai folgt der Neuerung zweiter Teil.

Warngau – Erst BP, dann Aral. „Seit über 60 Jahren war unsere Familie dem Konzern treu“, sagt Karin Schwarzer, der die Reithamer Tankstelle zusammen mit Vater Adolf und Bruder Martin gehört. Als BP nach der Jahrtausendwende Aral übernahm und 2003 deutsche BP-Stationen auf Aral umflaggte, zogen die Schwarzers mit.

Jetzt aber ist Schluss. Der Vertrag mit dem Marktführer lief Ende 2018 aus. „Wir haben mit Aral verhandelt, sind aber nicht mehr zusammengekommen“, sagt Karin Schwarzer. Der neue Partner kommt aus Italien, ist Teil der dort breit aufgestellten Eni-Gruppe und in seinen Strukturen kleiner als der Marktführer Aral. „Agip passt zu uns“, findet Schwarzer.

Für die Italiener sprach zudem, dass sie im Frühjahr einen Tankstellen-Automaten in Reitham installieren wollen. Damit kann dort wieder rund um die Uhr getankt werden. „Wir hatten das schon einmal“, sagt Schwarzer, „Aral hat diesen Rund-um-die Uhr-Service aber eingestellt, obwohl er gut angenommen wurde.“ Dass Agip den Automaten zusagte, „war auch ein Argument, den Partner zu wechseln“, sagt Schwarzer.

Die Umrüstung beginnt am 28. Januar. Eine knappe Woche lang bleibt die Reithamer Tankstelle dafür geschlossen. Die blaue Aral-Raute verschwindet, dafür erwartet den Kraftfahrer der schwarze, feuerspeiende Agip-Hund mit seinen sechs Beinen (sie symbolisieren die Beine des Fahrers und die vier Räder des Autos). Ausgewechselt werden die Tanksäulen, die unterirdische Technik gehört den Schwarzers.

Läuft der Umbau nach Plan, kann ab Samstag, 2. Februar, beim schwarzen Hund der Schwarzers getankt werden. Besonders ADAC-Mitglieder dürfen sich freuen: Agip gewährt ihnen bekanntlich einen Nachlass von einem Cent je Liter. Im Laufe des Frühjahrs soll die Nachrüstung mit der Automaten-Technik folgen. Wie Schwarzer betont, können die Routex-Tankkarten von Aral auch bei Agip-Stationen verwendet werden. „Die haben da eine Kooperation.“

Der Markenwechsel im Februar ist nur der Auftakt für einen größeren Umbau der Familien-Tankstelle. Am 29. April starten die Arbeiten, etwa fünf Wochen werden sie dauern. Bedient werden die Kunden während des Neubaus voraussichtlich in einem Container. „Wir werden groß angreifen und unseren Shop ganz neu gestalten“, kündigt Schwarzer an. Sie legt Wert darauf, dass der Laden nicht von Agip betrieben wird, sondern ein individuelles Familiengeschäft mit eigenem Stil bleibt. Dazu gehöre nicht zuletzt die Präsentation der familieneigenen Zündapp-Sammlung, die überregionales Ansehen genießt. Insgesamt investieren die Schwarzers eine sechsstellige Summe.

Erstmals kommt ein Bistro dazu. Die bisher zehn Mitarbeiter werden dann nicht mehr reichen. „Wir suchen zusätzliche Kräfte fürs Bistro“, sagt die Geschäftsfrau.

Agip ist im Landkreis bisher in Hausham, Gmund und Tegernsee vertreten. Die gute Lage in Reitham, direkt neben der B 318 am Einfallstor ins Tegernseer Tal, spricht dafür, dass sich die Investitionen von Agip und der Familie Schwarzer rechnen. Der Blitzer-Anhänger der Verkehrsüberwachung, der von 7. bis 15. November neben der Tankstelle positioniert war, registrierte in einer Woche fast 52 000 Fahrzeuge – und das nur Richtung Tegernsee.