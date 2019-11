B318 bei Warngau: Mann (87) fährt in den Gegenverkehr - Hoher Schaden

Ein 87-Jähriger ist auf der B318 bei Warngau in den Gegenverkehr gekommen und mit einem Auto kollidiert. Warum, ist unklar. Der Schaden ist hoch.

Warngau - Auf der B318 bei Warngau ist es am Samstag zu einem Unfall mit einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Polizei meldet, fuhr ein 87-jähriger Nürnberger gegen 19.40 Uhr in Richtung Warngau. Kurz vor Warngau kam der Mann nach links auf die Gegenfahrbahn. Warum ist noch unklar. Dort kollidierte er mit dem blauen Skoda Octavia eines 38-jährigen Münchners, der in Richtung Holzkirchen unterwegs war.

Der 38-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der 87-jährige erlitt leichte Verletzungen, alle anderen Beteiligen blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Augenzeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen melden: Telefon 08024/9074-0.

mas