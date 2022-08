B318: Unfall mit drei Autos bei Krottenthal

Bei einem Unfall mit drei Autos sind auf der B318 bei Krottenthal am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Warngau - Bei einem Unfall mit drei Autos sind auf der B318 bei Krottenthal am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei bremste eine 52-jährige Bad Wiesseerin in ihrem VW Beetle gegen 8 Uhr auf der B318 in Richtung Holzkirchen, als ein Wagen vor ihr auf die Abzweigung zum Waschpark bei Krottenthal einbog. Die hinter der Frau fahrende 49-Jährige aus Rottach-Egern bremste in ihrem Volvo SUV ebenfalls; der darauffolgende 22-jährige Warngauer erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit seinem VW Beetle auf den Volvo der Rottacherin. Die Wucht des Aufpralls schob den Volvo auf den vorausfahrenden VW der Bad Wiesseerin.

Beim Unfall wurden die Rottacherin und der Warngauer leicht verletzt. Letzterer wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

Den beim Unfall verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Feuerwehr Wall rückte zur Straßenreinigung aus. Während der Arbeiten an der Unfallstelle entstanden Verkehrsbehinderungen.