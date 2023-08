„Überall Kot und Urin“: Bäuerin klagt gegen Wegnahme ihrer Tiere

Teilen

Keine Klägerin vor Ort: Im Verwaltungsgericht war die Bäuerin nicht persönlich erschienen. © Peter Kneffel/dpa

Abgemagert und von Parasiten befallen: Nach der Inobhutnahme ihrer Tiere wehrt sich eine Warngauer Bäuerin gegen den Kostenbescheid für Unterbringung und Tierarztkosten. Das Landratsamt fordert 250 000 Euro.

München/Warngau/Gmund – „Solche Zustände habe ich noch nicht gesehen“, erinnerte sich der Amtstierarzt an die Kontrolle eines Bauernhofes im Landkreis Miesbach vor zwei Jahren. 139 Hunde und Katzen sind der Bäuerin, ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann daraufhin weggenommen worden (wir berichteten). Vor dem Münchner Verwaltungsgericht ging es am Mittwoch darum, ob die Wegnahme der Tiere und das Haltungsverbot rechtmäßig waren. Vor allem aber wehrt sich die Bäuerin gegen den vom Landratsamt erlassenen Kostenbescheid: Stolze 250 000 Euro soll sie für Unterbringung und Tierarztkosten zahlen.

„Erheblich abgemagert“ seien die Hunde und Katzen gewesen, leitete der Amtstierarzt ein. Bei manchen der Tiere habe man Parasitenbefall, bei anderen unbehandelte Krankheiten festgestellt. Weil der Kot nicht regelmäßig entfernt worden sei, habe sich Schimmel gebildet; auch solcher, der für Menschen gefährlich sei. Wegen „Gefahr im Verzug“ habe man sich auch das Wohnhaus des Anwesens angeschaut: „Überall Kot und Urin.“ Trotz FFP2-Maske habe er nur mit Mühe „den Würgereiz unterdrücken“ können, so der Veterinär. Ein Hundewelpe sei tot, vier Katzen bereits mumifiziert gewesen. 13 Tiere, darunter auch neugeborene, seien später im Tierheim gestorben oder hätten „euthanasiert“ werden müssen, wie der Arzt es formulierte. Die eigentlichen Nutztiere, Rinder und Hennen, durfte die Bäuerin hingegen behalten – unter Auflagen.

Weder die Bäuerin noch ihre Verwandten waren zur mündlichen Verhandlung erschienen. Sie ließen sich von einem Assessor einer Anwaltskanzlei vertreten. Wie die Bäuerin zu den „nicht gerade sehr appetitlichen Umständen“ stehe, wollte der Vorsitzende Richter Dietmar Wolff wissen. Seine Mandantin sei „rückblickend froh“, dass man ihr die Tiere weggenommen habe, erklärte der Assessor. Sie habe sich „immer bemüht, sich um die Tiere zu kümmern“, sei aber „in gewisser Weise überlastet“ gewesen. Sie habe sich schwer getan, sich von einzelnen Tiere zu trennen: wegen der „Affektion“, aber auch, weil sie mit Pilz befallene Tiere nicht habe verkaufen können.

Richter Wolff war um Ausgleich bemüht. Ob man nicht wenigstens dem Sohn und dem auf dem Hof lebenden Ex-Mann der Bäuerin eine „auf eine einstellige Zahl gedeckelte“ Hunde- und Katzenhaltung zubilligen könne, schlug er vor. Außerdem gab er zu bedenken, ob das Betreten des Wohnhauses ohne richterlichen Beschluss rechtmäßig war und die Kosten der Unterbringung in voller Höhe gerechtfertigt seien. Der Kostenbescheid sei bestandskräftig, konterte der Anwalt, der den Beklagten Freistaat Bayern vertrat. Die Klagefrist von einem Monat habe die Bäuerin versäumt, weil nicht sie als Adressatin des Kostenbescheids, sondern ihr Ex-Mann geklagt habe. Bei Bestandskraft komme es auf Rechtswidrigkeit nicht an. Als Vertreter des Freistaats sei er an das Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden. Die Bäuerin solle sich „an ihrem Rechtsanwalt schadlos halten“.

Das Urteil will die Verwaltungskammer am heutigen Donnerstag verkünden – und wird wohl auch vom Tierschutzverein Tegernseer Tal mit Spannung erwartet. Dessen Vorsitzende Johanna Ecker-Schotte, die an der Beschlagnahmung maßgeblich beteiligt war, hatte unserer Zeitung im März gesagt: „Das Urteil kann richtungsweisend sein für andere Verfahren.“ Sie selbst habe „so ein Tierelend abseits von illegalen Welpentransporten noch nicht erlebt“. Das „Ausmaß der Verwahrlosung“ habe die Beteiligten „alle geschockt“.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.