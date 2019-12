Bauernhof wechselt Straßenseite - Warngau will Areal entwickeln

Was soll hier entstehen? Der Hauserbauerhof samt Umgriff soll verkauft werden. Das Landratsamt empfiehlt der Gemeinde einen Bebauungsplan, um die Entwicklung steuern zu können.

Hauserbauer zieht um

von Andreas Höger schließen

Der Hauserbauer in Oberwarngau zieht um, wenn auch nur wenige hundert Meter. Die alte Hofstelle am Angerweg steht zum Verkauf, jenseits der B 318 ist ein Aussiedlerhof geplant. Am Angerweg könnten Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Die Gemeinde ist entschlossen, die Entwicklung unter Kontrolle zu halten.