Milchviehbetrieb siedelt aus

Von: Andreas Höger

Teilen

Ein moderner Milchvieh-Laufstall (Symbolbild) ist am Ortsrand von Osterwarngau geplant. © Klaus Haag

Ein Landwirt plant eine neue Hofstelle westlich von Osterwarngau. Der Gemeinderat steht den Plänen wohlwollend gegenüber.

Warngau – Mehr Platz für mehr Tierwohl: Ein Bauernhof in Osterwarngau, der „Bichäbauer“, geht mit der Zeit und bereitet die Aussiedlung seines Milchviehbetriebs vor. Auf freier Flur, westlich des Dorfs und südlich der Holzkirchner Straße, soll eine große Hofstelle entstehen. Der Gemeinderat Warngau signalisierte dem Vorhaben jetzt einstimmig sein Wohlwollen.

„Die nächste Generation packt an, der Hof zieht raus“, erklärte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) in der Sitzung. „Respekt, dass hier weiter Milchviehhaltung betrieben wird“, sagte Reinhard Bücher (Grüne); auch Anton Bader (FWG) fand es „mutig“, den Betrieb nicht aufzuhören, sondern ganz neu aufzustellen. Angesichts der Böden und der klimatischen Bedingungen habe ein Landwirt in der Gemeinde nicht allzu viele Optionen, betonte Engelfried Beilhack (CSU): „Außer Milchviehhaltung geht bei uns wenig.“

Die Planungen sehen eine recht großzügige Hofstelle in U-Form vor. „Das wird schon recht groß“, stellte Thurnhuber fest, „aber die Gesellschaft will mehr Tierwohl – und dafür braucht’s Platz.“ Der Milchviehlaufstall, der nach ökologischen Richtlinien gebaut wird, ist über 62 Meter lang und 25,50 Meter breit; die Güllegrube hat einen Durchmesser von 21 Metern und wird vier Meter tief. Die deutlich kleinere Bergehalle (35 mal zwölf Meter) bekommt an ihrer Ostseite ein etwa vier Meter langes, abgeschlepptes Vordach.

Das dritte Gebäude besteht aus einer 48 Meter langen Maschinenhalle, in der unter anderem eine Werkstatt, die Heizung und eine Doppelgarage untergebracht sind, und im östlichen Teil aus einem Wohnhaus (16,5 mal 12,5 Meter); der Wohntrakt sieht drei Ebenen vor: Im Obergeschoß ist eine Altenteiler-Wohnung geplant (106 Quadratmeter). das Dachgeschoß nimmt zwei Ferienwohnungen auf (je 73 Quadratmeter). Für die beiden Ferienwohnungen will die Gemeinde mindestens zwei zusätzliche Stellplätze nachgewiesen haben.

Gestalterisch erkennt der Bürgermeister einen „bäuerlichen Baustil“. Für sämtliche Gebäude ist eine senkrechte Holzverschalung vorgesehen, der Wohntrakt wird im Erdgeschoß verputzt. Die Gemeinde regte an, die Hofstelle in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde angemessen einzugrünen und dies mit einem Grünflächenplan zu dokumentieren.

Baurechtlich muss die Gemeinde nicht aktiv werden, da das Vorhaben zwar im Außenbereich liegt, aber aufgrund landwirtschaftlicher Privilegierung von einer Genehmigung durch das Landratsamt ausgehen darf. „Was wird aus der alten Hofstelle im Ort?“, wollte Anton Bader wissen. Wenn hier etwa Wohnungen entstehen sollen, sei die Gemeinde gefragt, erklärte der Bürgermeister: „Sobald da was geplant wird, ist das Rathaus erster Ansprechpartner.“