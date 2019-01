Auf gesperrter Straße: Baum kracht in Auto

Straße gesperrt? Eine Warngauerin (51) kümmerte das nicht. Die Folgen sind fatal.

Sie wollte es nicht glauben: Trotz Sperrung wollte eine Warngauerin (51) mit ihrem Hyundai die Kreisstraße MB 21 bei Reitham nutzen. Doch auf der Strecke blieb sie in den Schneemassen stecken. Die Frau verließ ihr Auto und ging zu Fuß nach Hause.

Unterdessen krachte ein Baum auf den stehenden Hyundai. Eine Scheibe splitterte. Laut Polizei beträgt der Schaden 2000 Euro. Die Feuerwehr rückte an, um das Auto wieder in die Spur zu bringen. Die Bergung gestaltete sich schwierig: Der Wagen sprang zunächst nicht an. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, gesperrte Straßen zu befahren.

Lesen Sie auch:

Auto auf A3 von Schneebrocken getroffen - 2000 Menschen sitzen nach Lawinenabgang fest

Seit einer Woche sorgt starker Schneefall für extreme Winterverhältnisse in Oberbayern. In einigen Landkreisen gilt der Katastrophenfall. Unterdessen sitzen 2000 Menschen nach einem Lawinenabgang fest.