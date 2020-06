Warngau: Vor 45 Jahren prallten zwei Eilzüge zusammen

Heute vor 45 Jahren prallten bei Warngau zwei Eilzüge zusammen: Die Katastrophe vom 8. Juni 1975 gilt als eines der schwersten Zugunglücke Deutschlands.

Warngau–Ein herrlicher Sommer-Sonntag neigte sich seinem Ende zu. Der 8. Juni 1975, heute genau vor 45 Jahren, hatte viele Tagesausflügler ins Oberland gelockt. In Schaftlach stiegen hunderte in den Eilzug aus Lenggries –ein Sonderzug aus dem Oberland in Richtung München, den die Bahn im Sommerfahrplan 1975 erstmals anbot. Eine Minute davor hatte der Eilzug aus München den Warngauer Bahnhof in Richtung Süden verlassen.

Auf der eingleisigen Strecke vollzog sich um 18.31 Uhr die Katastrophe: Die Eilzüge stießen zusammen, verkeilten sich. Von den 400 Menschen, die in den Zügen saßen, wurden 37 sofort getötet, weitere Personen starben später in Krankenhäusern. Über 126 Passagiere erlitten schwerste Verletzungen. „Wer das gesehen hat, vergisst es sein Leben nicht mehr“, sagt Franz Festl. Der spätere Holzkirchner Feuerwehr-Kommandant gehörte damals als junger Aktiver zum Rettungsteam.

Viele Opfer waren grauenhaft verstümmelt. Die Retter mussten notgedrungen über Tote und Schwerverwundete steigen, um Überlebende aus den deformierten Waggons zu befreien. „Im Einsatz hat man zu tun“, sagt Festl, „die Gedanken und die Bilder, kommen, wenn man allein ist. Und sie kommen immer wieder.“

In der nahen Wallfahrtskirche Allerheiligen wurden die Leichen in Särge gelegt. Die Angehörigen hatten die schreckliche Pflicht, die Toten zu identifizieren. Zwölf Särge waren mit einem „W“ für weiblich markiert, 25 Särge trugen ein „M“. Für die männlichen Opfer. Reihenweise, so erinnert sich Festl, seien die Leute in der Kirche umgekippt. „Es konnte ja passieren, dass die Angehörigen einige Leichen anschauen mussten.“

Die Katastrophe vom 8. Juni 1975 bei Warngau gilt als eines der schwersten Zugunglücke Deutschlands. Als Ursache gilt ein fatales Missverständnis in der Kommunikation der beiden zuständigen Fahrdienstleiter, begünstigt wohl von der Tatsache, dass einer der Züge neu in den Fahrplan aufgenommen worden war. Heutzutage sind im Zugbetrieb technische Sicherungen eingebaut, die notfalls Zwangsbremsungen auslösen.

Solche Sicherungen lassen sich jedoch von Fahrdienstleitern aufheben. Dies führte im Februar 2016 zu einem weiteren schweren Unglück in der Region, als bei Bad Aibling zwei Meridian-Züge zusammenstießen und zwölf Menschen starben.