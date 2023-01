Betrüger macht Beute: Warngauer überweist an falschen Sohn

Per Textnachricht kontaktierte ein Betrüger einen Warngauer (Symbolbild)

Neue Fälle von Schockanrufen und Enkeltrick

Die Polizei registriert in der Region wieder vermehrt Fälle von Schockanrufen und Enkeltricks. Ein Warngauer wurde um tausende Euro gebracht.

Warngau – Im Raum Holzkirchen hat die Polizei erneut eine Welle betrügerischer Schock- und Enkeltrickanrufe registriert. Unbekannte Täter konnten dabei teilweise hohe Geldsummen erbeuten, berichtet die Polizei.

In Warngau kam es am Mittwoch zu einem sogenannten Schockanruf: Die Tochter der Angerufenen sollte angeblich einen tödlichen Unfall verursacht haben. Die Warngauerin wurde von den Anrufern so unter Druck gesetzt, dass sie Schmuck und eine geringe Menge Bargeld schon bereitgelegt hatte. Zu einer Übergabe kam es jedoch nicht.

Bereits am Mittwoch voriger Woche wurde ein Warngauer Opfer eines Enkeltrickbetrugs per SMS. In der Annahme, die Nachricht stamme von seinem Sohn, überwies der Warngauer rund 2500 Euro. Das Geld hat der Täter bereits abgehoben.

Polizei rät: Kühlen Kopf bewahren, misstrauisch bleiben

Die Polizei mahnt eindringlich, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, auch nicht durch fingierte Schreie oder weinende Personen im Hintergrund. Angerufene sollten niemals raten, wer anruft. „Fordern Sie die Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.“ Die Polizei rät zu Misstrauen und Vorsicht, wenn vermeintliche Angehörige, vorgebliche Polizisten oder Staatsanwälte von einem Unfall, einer Notlage oder einem finanziellen Engpass berichten und Geld fordern. Angerufene sollten versuchen, betreffende Angehörige selbst zu erreichen und sich im Zweifel an den Polizeinotruf 110 oder die örtliche Dienststelle zu wenden.

ag