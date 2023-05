„Bin ein Freund des Wiederverwendens“: Marcus H. Rosenmüller über die Faszination von Flohmärkten

Von: Dieter Dorby

Viel zu finden gibt es beim Flohmarkt des Vivo-Wertstoffzentrums in Warngau. Auch Regisseur Marcus H. Rosenmüller schaut dort seit Jahren immer wieder vorbei und unterstützt deshalb die Aktion „Gebraucht & Gut“. © privat

Als Filmschaffender hat Regisseur Marcus H. Rosenmüller ein besonderes Faible für gebrauchte Sachen und potenzielle Requisiten. Ein Gespräch über Flohmärkte, das Stöbern, das Wiederverwerten und warum gerade wertlose Sachen so schwer zu finden sind.

Warngau – Das kommunale Entsorgungsunternehmen Vivo startet wieder seine Aktion „Gebraucht & Gut“. Bürger können Sachen, die sie nicht mehr brauchen, die aber zu schade zum Wegwerfen sind, an Vivo-Wertstoffhöfen im Landkreis abgeben. Diese werden dann weiterverkauft – in BRK-Läden, Sozialkaufhäusern und im Flohmarkt des Vivo-Wertstoffzentrums in Warngau. Letzterer hat sogar einen prominenten Fan: Filmregisseur Marcus H. Rosenmüller, der aus Hausham stammt, kommt seit Jahren gerne dorthin zum Stöbern.

Herr Rosenmüller, Sie sind bekennender Fan des Flohmarkts am Vivo-Wertstoffzentrum in Warngau. Warum?

Ich schaue dort seit vielen Jahren immer wieder gerne vorbei – angefangen in meiner Zeit als Zivildienstleistender. 1994 war das. Ich habe dort immer wieder etwas gefunden, auch so manchen Schrank. Es gibt pfenniggute gebrauchte Sachen für einen echt guten Preis, die sonst weggeschmissen werden. So vermeidet man Abfall, und ein anderer hat etwas davon.

Ist das Weiterverwenden von Gegenständen für Sie persönlich ein wichtiger Punkt?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Freund vom Reparieren und Wiederverwenden. Mit unserer Wegwerfgesellschaft kann ich nichts anfangen. Deshalb finde ich Flohmärkte großartig. Das ist immer ein toller Ort, um sich überraschen zu lassen. Man weiß nie, was man findet.

Loswerden und entdecken

Wenn man etwas Bestimmtes sucht, scheitert man meist.

Aber man kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Man kann selbst Dinge loswerden und gleichzeitig Dinge entdecken, mit denen man nie gerechnet hätte. Und das Sortiment ist zum Beispiel bei der Vivo in Warngau groß. Wir hatten mal für das Singspiel auf dem Nockherberg eine Modelleisenbahn für den Ministerpräsidenten gebraucht. Da habe ich auch in Warngau gesucht.

Für viele ist es ja auch ein gutes Gefühl, dass Ihre Gegenstände eine neue Chance bekommen.

Stimmt. Deshalb sind Flohmärkte generell großartig. Man kennt das ja. Da hat man Sachen, von denen kann man sich nur schwer trennen, weil sie zu schade sind zum Wegwerfen. Aber es ist okay, wenn es ein anderer kommt, dem das Stück gefällt. Dann kann man sich trennen. Der Gegenstand hat dann tatsächlich eine neue Chance. Der neue Besitzer freut sich, und der alte auch.

Dinge aus den 1980ern sind schwierig

Als Filmemacher haben Sie doch auch ein besonderes Gespür für besondere Dinge, oder?

Für Filmszenen nehmen wir tatsächlich gerne etwas von Flohmärkten, Wertstoffhöfen und Sozialkaufhäusern. Früher konnte man ja auch noch in den Container steigen und darin herumsuchen, aber das geht jetzt nicht mehr. Wenn wir bestimmte Sachen brauchen, holen wir uns die meistens aus dem einen oder anderen Filmfundus. Aber die Gegenstände müssen dann eine Patina haben. Vor allem wenn man über eine bestimmte Zeit erzählen will. Und es ist gar nicht so leicht, sich zu versorgen. Gute Sachen muss man erst mal finden. Gerade bei den 1980er- und 1990er-Jahren ist das schwierig.

Warum ist das so?

Naja, vielleicht weil die Gegenstände aus dieser Zeit noch keinen richtigen finanziellen Wert haben, um bewusst aufgehoben zu werden. Wenn etwas aus den 80ern stammt, ist es noch keine Antiquität. Die Sachen sind deshalb zwar nicht teuer, aber dafür umso schwerer zu finden. Und sie haben irgendwie auch wenig Ansehen. Das ist dann schon eine Herausforderung. Man braucht dafür ein bisschen Glück.

Die Sammelaktion „Gebraucht & Gut“

Das Entsorgungsunternehmen Vivo startet wieder seine Sammelaktion „Gebraucht & Gut“ für gut erhaltene gebrauchte Sachen, um Müll zu vermeiden und sie sozial über BRK-Läden, Sozialkaufhäuser und den Vivo-Flohmarkt im Wertstoffzentrum Warngau an neue Besitzern zu verkaufen. Sammelkisten gibt’s bei den Wertstoffhöfen. Die Aktion läuft ab sofort bis Ende Juni. Rücknahme an den Wertstoffhöfen Bad Wiessee, Hausham, Holzkirchen, Miesbach, Neuhaus, Weyarn und Warngau. Angenommen wird nur gut Erhaltenes (wird geprüft) wie Heimtextilien (keine Altkleider, Schuhe), Elektrogeräte, Sportartikel, Deko, CDs, DVDs, LPs, Spielwaren (keine Stofftiere, Puzzles, Babyspielsachen), Werkzeug und vieles mehr. Infos: Telefon 08024 / 9038-0, -86, info@vivowarngau.de. ddy