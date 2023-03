Brand bei Vivo: Alte Photovoltaik-Module fangen Feuer

Von: Andreas Höger

Teilen

Die Einsatztrupps der Feuerwehr zogen die brennenden Module ins Freie, um sie dort abzulöschen. © Feuerwehr Holzkirchen

Auf dem Gelände des Abfallentsorgers Vivo im Norden Warngaus brach am Mittwoch in der Früh ein Feuer aus. Alte Photovoltaik-Module, gelagert in einem Keller, waren in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff.

Warngau – Dichter Rauch quoll aus dem Lagerkeller, beißender Gestank schlug den Rettungskräften entgegen: In einem Betriebsgebäude der Vivo, dem Abfallentsorgungsunternehmen des Landkreises im Norden der Gemeinde Warngau, entzündete sich am Mittwoch (8. März) in den frühen Morgenstunden ein Stapel alter Photovoltaik-Module. Einem Großaufgebot der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell abzulöschen und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Müllpresse zu verhindern. Brandermittler der Kripo Miesbach sind vor Ort, um die Ursache des Brands zu klären.

Wie Kreisbrand-Inspektor Andreas Schwabenbauer auf Anfrage berichtet, schlug gegen 7.25 Uhr eine automatische Brandmelde-Anlage an. Vivo-Mitarbeiter bestätigten kurz darauf, dass aus dem großen Lagerraum, in dem auch die Müllumlade-Presse der Vivo steht, dichter Rauch austritt. Die Feuerwehren Warngau, Holzkirchen, Hartpenning, Föching und Feldkirchen-Westerham rückten aus, insgesamt waren 84 Aktive im Einsatz. Die Feldkirchner brachten eine zweite Drehleiter mit, die laut Schwabenbauer bei Bränden in Industriegebäuden immer vorgehalten wird.

Gebraucht wurden die Drehleitern aber nicht, der Einsatzort erwies sich als großer dunkler Lagerraum, der ebenerdig erreichbar war. „Es war ein Schwelbrand mit extrem starker Rauchentwicklung“, erklärt Schwabenbauer, der als Einsatzleiter fungierte. Rauch und Gestank waren so groß, dass sich die Rettungstrupps dem Brandherd nur mit Atemschutz nähern konnten. Für Mitarbeiter und Bevölkerung stellten die beißenden Dämpfe laut Schwabenbauer aber keine Gefährdung dar.

Die Atemschutztrupps mussten neben der großen Presse, in der die VIVO den eingesammelten Hausmüll für den Weitertransport verdichtet, in den hinteren Teil des dunklen Lagerraums vordringen. Dort waren entsorgte Photovoltaik-Module gelagert, die in Brand geraten waren. „Wir haben das Brandgut ins Freie geholt und dort abgelöscht“, sagt Schwabenbauer. Gegen 8.40 Uhr war der Einsatz beendet. Das BRK, das vorsorglich mit mehreren Rettungswagen angerückt war, musste nicht tätig werden.

Wie die Module in Brand geraten sind, ist noch unklar. Erste Anzeichen deuten auf einen technischen Defekt von Elektro-Leitungen hin. Zur Höhe des Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.