Bürgerentscheid Umgehungsstraßen: Nachbar will vorab Stellung beziehen

Von: Katrin Hager

Die verbliebenen Trassenvorschläge: Variante grau (l.) westlich von Großhartpenning und Variante blau (oben) südlich von Holzkirchen stehen am 20. November in separaten Ratsbegehren in Holzkirchen zur Abstimmung. © dak/Staatliches Bauamt

Wenn die Holzkirchner am 20. November über ihre Umgehungsstraßen abstimmen, entscheiden sie auch über Warngauer Belange. Der Gemeinderat dort will sich deshalb noch vor der Abstimmung zu Wort melden.

Warngau/Holzkirchen – Wie die Entscheidung auch ausfällt: Der 20. November 2022 dürfte ein denkwürdiger Tag im Nordlandkreis werden. Dann stimmen die Holzkirchner Wähler beim Bürgerentscheid über zwei Umgehungen ab: eine Südumfahrung von Holzkirchen und eine Westumfahrung von Großhartpenning, die das Staatliche Bauamt Rosenheim als potenzielle Korridore ausgemacht hat.

Dabei stimmen die Holzkirchner Bürger auch über Warngauer Belange ab: Weil eine Holzkirchner Südumfahrung verbunden wäre mit einem vierspurigen Ausbau der B 318 südlich des bereits ausgebauten Bereichs, wären in der Konsequenz auch die Bewohner des Warngauer Ortsteils Lochham mitbetroffen. Der Warngauer Gemeinderat will sich im Oktober damit befassen, wie er sich mit einer Stellungnahme einschalten kann.

Warngau hat Sorge, unter die Räder zu kommen

Warngau beäugt die Diskussionen und Planungen in der Nachbargemeinde bekanntlich seit Langem mit Argusaugen. Denn die Korridore, binnen derer das Staatliche Bauamt nach möglichen Querverbindungen zwischen B 13 und B 318 und damit einer Holzkirchner Südspange suchte, liefen teils nicht nur über Holzkirchner, sondern eben auch Warngauer Flur oder hätten den Ortsteil Lochham in die Mangel genommen. Sogar einen Alternativvorschlag mit einer Grünbrücke direkt am Holzkirchner Kogel legten die Warngauer 2010 vor. Angesichts der zwei Ratsbegehren, die der Holzkirchner Marktgemeinderat nun für 20. November 2022 initiiert hat, wächst auch beim kleineren Nachbarn wieder die Sorge, unter die Räder zu kommen.

Die Sache brachte Dritte Bürgermeisterin Andrea Anderssohn (Grüne) in der Sitzung am Dienstagabend aufs Tableau: „Eine Holzkirchner Südumfahrung gibt es nicht ohne Ausbau der B 318“, warnte sie im Warngauer Gemeinderat. „Mir geht es darum, dass die Wähler wissen, dass da auch unsere Bürger dranhängen.“ Ihr Fraktionskollege Michael Spannring pflichtete ihr bei. „Es wäre doch nicht schlecht, wenn wir unsere Meinung kundtun, damit die Holzkirchner Bürger das wissen und in ihre Entscheidung aufnehmen können“, appellierte er. Eine spätere Beteiligung der Gemeinde in einem möglichen Ausweisungsverfahren für einer Holzkirchner Südumgehung werde wohl wenig Aussichten haben, befürchtete Spannring. Leonhard Obermüller (CSU) bat darum, einen Entwurf für eine Stellungnahme auszuarbeiten.

Debatte für nächste Sitzung geplant

Bei Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) fielen die Appelle auf fruchtbaren Boden: Er sagte zu, die Stellungnahme auf die Tagesordnung der Oktober-Sitzung zu nehmen. „Die Begründung“, so viel wagte er schon zu prophezeien, „wird ähnlich ausfallen wie bisher.“