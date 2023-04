„Mit viel Energie befeuern“: Warngau fasst Seniorenwohnprojekt ins Auge

Von: Katrin Hager

Teilen

Rede und Antwort stand Bürgermeister Klaus Thurnhuber (l.) den rund 50 Besuchern, die zur Bürgerversammlung in Wall gekommen waren. © Thomas PLettenberg

Eine unverhoffte Erbschaft macht vieles möglich: Die Gemeinde Warngau will ein Seniorenwohnprojekt umsetzen. Bei der Bürgerversammlung gab es einen Überblick über diesen und weitere Pläne.

Wall – Gut Ding will zwar Weile haben – doch in Warngau gibt es einige Projekte, die in den vergangenen Jahren nur mühsam vorwärtskamen. Bei manchen, wie der Standortsuche fürs neue Feuerwehrhaus, scheint der Knoten inzwischen geplatzt, bei anderen, wie dem Ausbau des Kindergartens in Warngau, hakt es weiter. Einen Überblick gab Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) darüber ebenso wie über die Pläne, die die Gemeinde mit den fast 6,4 Millionen Euro aus einer Erbschaft hat, in seinem Bericht zur Bürgerversammlung. Rund 50 Besucher aus der Gemeinde, die zum Jahresende 2022 4160 Einwohner zählte, waren dazu am Donnerstagabend in den Gasthof Mehringer in Wall gekommen.

Die Gemeinde investiert in den kommenden Jahren hohe Summen. So entsteht etwa ein neues Feuerwehrhaus am Kapellenfeld in Oberwarngau – ein Standort, der nach jahrelanger Suche nun steht. „Wir haben uns einige Feuerwehrhäuser angeschaut“, berichtete Thurnhuber aus der Arbeitsgruppe.

Auch bei der nötigen Erweiterung des Kindergartens in Wall scheint der Knoten geplatzt: Die Gemeinde hat am Ortsrand ein Grundstück erworben. Für die Kooperation dankte Thurnhuber der Wirtsfamilie Mehringer. Die Gemeinde weist Baurecht für einen Neubau aus. Noch viel Zeit brauchen dürfte der Umbau des Kindergartens am Bergfeld in Oberwarngau, vor 2025 werde sich dort nichts tun. Dort führt die katholische Kirche als Eigentümerin bei der Planung die Regie.

Neues Gewerbegebiet: Es hakt bei der Entwässerung

Auf einen schnelleren Durchbruch hofft der Rathauschef bei der Ausweisung des neuen Gewerbegebiets Birkerfeld II bei Lochham, östlich angrenzend ans bisherige Gewerbegebiet. Und er nannte auch den Grund, warum es so lange dauert, bis die Grundstücke baureif werden: „Die Schwierigkeit ist, dass das Wasser dort fast nicht versitzt.“ Gründächer sollen die Lage entschärfen, damit Niederschläge verzögert am Boden ankommen. Ein Schluckbrunnen und ein Becken sollen bei der Entwässerung helfen. „Wir haben zig Monate rum getan mit dem Wasserwirtschaftsamt“, berichtete Thurnhuber, „es hilft ja nichts, es muss ja funktionieren.“ Im Mai will der Gemeinderat die nächste Hürde im Bebauungsplanverfahren nehmen. Apropos Niederschläge: Das Sturzflutrisikomanagement, kündigte der Bürgermeister abermals an, soll öffentlich vorgestellt werden, sobald die Rohfassung bearbeitet ist.

Seniorenwohnen in Bahnhofsnähe?

In der Versammlung berichtete Thurnhuber zudem über die Pläne mit der Erbschaft in Höhe von knapp 6,4 Millionen Euro, die der Gemeinde zweckgebunden für Wohnprojekte für Einheimische mit Bedarf vermacht worden ist. „Eine Riesensache, wenn einem als Gemeinde so viel Vertrauen entgegengebracht wird“, sagte Thurnhuber dankbar. Die Gemeinde wolle das Sondervermögen für das Wohnen im Alter einsetzen; eine Analyse ist ebenso wie in den Gemeinden Waakirchen und Gmund in Arbeit. Die entsprechende Arbeitsgruppe des Warngauer Gemeinderats habe sich unter anderem ein Projekt in Niederbayern angesehen mit Tagespflege, Kurzzeitpflege und betreutem Wohnen. Auch ein mögliches Grundstück sei schon im Gespräch, in der Nähe des Warngauer Bahnhofs. „Ich meine, da gehört so etwas hin“, sagte Thurnhuber: „in die Mitte der Gesellschaft.“ Also mit guter Verkehrsanbindung. „Das ist ein sehr wichtiges Projekt, das wir mit viel Energie befeuern wollen.“