Chorleiter erklärt: Darum ist das Waller Weihnachtssingen so beliebt

Adventskonzerte gibt es wie Sand am Meer. Da tanzt das Waller Weihnachtssingen schon ein bisschen aus der Reihe. Warum eigentlich? Wir haben beim Chorleiter nachgefragt.

Wall – Wie zu keiner anderen Zeit im Jahr werden die Kirchen im Dezember zu Konzertsälen. An jedem Adventswochenende strömen die Besucher in die Gotteshäuser im Landkreis, um sich zumindest für kurze Zeit aus der vorweihnachtlichen Hektik auszuklinken und sich bei besinnlichen Klängen auf das Nahen der Heiligen Nacht einzustimmen. Auch in St. Margareth in Wall gibt es ein solches Konzert – allerdings erst nach Heiligabend. Zum 30. Mal findet das Waller Weihnachtssingen heuer statt – und zum ersten Mal geben die rund 40 Mitwirkenden auch ein Gastspiel in Holzkirchen. Im Interview erinnert sich Franz Hampel (59), seit 1983 Leiter des Waller Kirchenchors, an die Anfänge und erklärt, warum das Weihnachtssingen bis heute nichts von seinem Zauber verloren hat.

Herr Hampel, Weihnachtslieder am 28. Dezember: Sind Sie da nicht ein bisschen spät dran?

Ganz im Gegenteil. Als Kirchenchor halten wir uns an die liturgischen Zeiten. Und da ist es eben so, dass zwischen Advent und Weihnachten unterschieden wird – auch bei der Auswahl der Lieder. Deshalb haben wir vor 30 Jahren ganz bewusst einen Termin nach Heiligabend gewählt.

Aber haben Sie die Weihnachtslieder als Chor nicht schon in der Christmette und in den Festgottesdiensten an den Feiertagen gesungen?

Auch, aber nicht nur. Es gibt ja nicht nur festliche Kirchenlieder, sondern auch schwungvolle, fast schon tanzmusikalische Stücke aus alten Krippenspielen, die im Gottesdienst keinen Platz haben. Die Quellen im Alpenraum sind nahezu unerschöpflich. Beim Weihnachtssingen haben wir die Gelegenheit, einen Ausschnitt aus dieser großen Bandbreite zu präsentieren. So können wir Liedern Raum geben, die sonst – jedenfalls für meinen Geschmack – zu kurz kommen.

Wie haben denn Ihre Sänger und Musiker 1989 auf Ihre Idee reagiert?

Wir wussten alle, dass das erst mal ein Versuch wird. Klar war auch, dass wir uns schon ein straffes Programm zumuten, weil wir ja auch bei den Gottesdiensten an Weihnachten voll im Einsatz sind. Letztlich haben aber alle gut mitgezogen. Und als wir gemerkt haben, wie gut das Weihnachtssingen bei den Zuhörern ankommt, hatten wir eh keinen Zweifel mehr. Trotzdem ist es jedes Jahr wieder aufs Neue eine Herausforderung.

Inwiefern?

Weil wir jedes Jahr neue Akzente im Programm setzen wollen. Sei es beim Arrangieren der Lieder für den Chor oder für unsere Musiker. Weil wir mittlerweile neben Blockflöte, Geigen, Kontrabass oder Harfe auch weitere Instrumente wie Oboe, Klarinetten, Zither oder Hackbrett im Ensemble haben, sind natürlich viel mehr Klangfarben möglich. Zusammen mit den passenden Texten lassen sich so stimmige Themenblöcke zusammenstellen, die das Weihnachtssingen zu etwas Besonderem machen.

Das gibt es seit 1998 auch zum Nachhören auf CD.

Genau. Die Aufnahmesitzungen in der Pfarrkirche bei sommerlichen Temperaturen waren schon ein einmaliges Erlebnis für uns. Auch wenn die Atmosphäre da natürlich viel technischer und längst nicht so festlich ist. Den geschmückten Kirchenraum, das Leuchten des Christbaums und den Restgeruch vom Weihrauch der Gottesdienste gibt es nur beim Weihnachtssingen in St. Margareth.

Oder in St. Josef in Holzkirchen, wo Sie heuer erstmals ein Gastspiel geben. Wird das Waller Weihnachtssingen jetzt zum Exportschlager?

(lacht) Mit Sicherheit nicht. Vielmehr wurden wir gefragt, ob wir uns im Rahmen der Veranstaltungsreihe „St. Josef mit Leben füllen“ eine zweite Aufführung vorstellen können. Da haben wir uns gedacht, dass das ganz gut zu unserem Jubiläumsjahr passen könnte. Ich bin aber schon gespannt, wie das wird. Schließlich ist die Kirche architektonisch und akustisch anders als in Wall. Ich sehe das aber wie bei unseren Anfängen in St. Margareth: Es ist ein Versuch.

Die Termine

des Waller Weihnachtssingens 2018 mit dem Titel „Jubel, o Erde“: Freitag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr in St. Margareth in Wall und Sonntag, 30. Dezember, um 19 Uhr in St. Josef in Holzkirchen. Es singen und musizieren der Kirchenchor Wall, die Spielmusik St. Margareth, die Waller Bläser und Jakob Weiland an der Orgel. Barbara Kainz und Barbara Weingand tragen die Texte vor. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.