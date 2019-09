Darum müssen in Warngau jetzt die Kirchenglocken schweigen

In Warngau dürfen die Glocken der Pfarrkirche St. Johann Baptist nicht mehr läuten. Diese Hiobsbotschaft haben Voruntersuchungen für die geplante Sanierung gebracht.

Warngau – Seit Jahren harrt die Oberwarngauer Pfarrkirche St. Johannes der Täufer ihrer Sanierung. Jetzt sind die Folgen auch hörbar – oder besser: nicht hörbar. Weil der Glockenstuhl marode ist, sind die Glocken zum Schweigen verdammt.

Die geplante Sanierung der Pfarrkirche in Oberwarngau ist ein langes Kapitel geworden. Es begann heuer vor zehn Jahren, noch zu Zeiten von Pfarrer Andreas Lackermeier. „2009, eine Woche vor Weihnachten, ist festgestellt worden, dass die Aufleger der Empore marode sind“, erinnert sich Anton Bader von der Kirchenverwaltung. „Es hieß: entweder sperren oder abstützen.“ Schnell wurden Stützbalken eingezogen, bevor die Gläubigen an Weihnachten in Scharen ins Gotteshaus drängten. Das Stützgerüst steht bis heute in der Kirche. 2015 sagte das Erzbischöfliche Ordinariat eigentlich grundsätzlich die Sanierung zu, erklärt der heutige Pfarrer Gottfried Doll, der seit 2014 den damals zusammengelegten Pfarrverband Holzkirchen-Warngau leitet. Doch ein Wechsel im Baureferat stellte das Projekt kurz später quasi wieder auf Null.

Insofern ist die Nachricht, dass St. Johannes renoviert werden kann, eine gute für die Kirchengemeinde. „Das Ordinariat hat grünes Licht gegeben, die Maßnahmen zusammenzufassen“, berichtet Doll. Bedeutet: Derzeit wird erfasst, was alles gemacht werden muss. „Am Dachstuhl ist viel marode, auch am Mauerwerk“, so viel kann Bader schon sagen. „Wir können momentan nur spekulieren, aber da kommt sicher eine hübsche Summe zusammen“, glaubt Bader. Wie hoch auch immer sie am Ende ausfällt: 15 Prozent davon wird die Pfarrei aus eigener Kasse stemmen müssen. Ein Konto mit Erlösen aus vergangenen Aktionen gibt es, die werden aber kaum reichen, schätzt Bader. Der Antrag, erklärt Pfarrer Doll, soll jedenfalls rechtzeitig ausgearbeitet werden, um ihn zur Frühjahrssitzung 2020 des Vergabeausschusses des Ordinariats einreichen zu können, damit er dort bewilligt werden kann. Ansonsten müsste der Antrag bis zur Herbst-Sitzung des Gremiums in der Warteschleife bleiben.

Hiosbotschaft bei Untersuchungen: Glocken dürfen nicht mehr läuten

Im Zuge dieser Voruntersuchungen kam vor rund zwei Wochen auch eine unerwartete Hiobsbotschaft: Dem hölzernen Glockenstuhl, in dem die drei großen, 1950 gegossenen Glocken hängen und schwingen, hat durchs Mauerwerk eindringende Feuchtigkeit derart zugesetzt, dass die Aufleger marode sind. Der Statiker hat Zweifel an der Standfestigkeit, die Glocken dürfen nicht mehr in Bewegung versetzt werden. Das Glockentrio, das normalerweise jeden Morgen, Mittag und Abend sowie vor jedem Gottesdienst elektrisch betrieben im Akkord Es / F / As läutet, muss deshalb schweigen. Nur der Stundenschlag, bei dem nicht die zentnerschweren Glocken geschwungen werden, sondern nur ein Schlägel gegen die Glockenwand klopft, stellt kein statisches Problem dar, ebenso wenig die kleine Sterbeglocke, sagt Bader. Schade, finden sowohl Doll als auch Bader. Auch Jakob Weiland, der derzeit Bürgermeister Klaus Thurnhuber im Amt vertritt, vermisst das Zwölf-Uhr-Läuten. Und er hat Bedenken angesichts vieler Klagen von Anwohnern andernorts, die das Glockenläuten als störend empfinden: „Wenn die Glocken länger nicht läuten und man dann wieder anfängt – wer weiß, was dann kommt.“

Die Notlösung könnte nach Big Ben klingen

Immerhin: Ein Hoffnungsschimmer fürs Geläut tut sich auf. „Wir versuchen, eine Zwischenlösung zu finden“, erklärt Pfarrer Doll. Zwei der drei Glocken verfügen nämlich über Stundenschlag-Schlägel, ein dritter könnte nachgerüstet werden. Der Klang wäre zwar nicht so voll wie von schwingenden Glocken, aber stumm bleiben müssten diese dann nicht. „Dann könnten wir’s wie bei Big Ben machen“, sagt Doll: „Wie ein Glockenspiel.“

Kirchenpflegerin Anni Bichler hat schon ein Angebot für die Nachrüstung der dritten Glocke eingeholt, das in der nächsten Sitzung der Kirchenverwaltung besprochen wird, berichtet Bader. Die Kirchenverwaltung will dann eine Notfallmaßnahme beim Ordinariat beantragen. Denn wann die eigentliche Sanierung der Pfarrkirche wirklich starten kann, das wagen weder Bader noch Doll derzeit abzuschätzen. „Gottes Mühlen mahlen langsam“, sagt Bader. Zumindest die seiner irdischen Vertretung.

Lesen Sie auch:

Nach der Stier-Attacke vor zweieinhalb Monaten: So geht es dem Warngauer Bürgermeister jetzt

Faszination St. Josef: Darum strömen die Besuchermassen in die neue Pfarrkirche in Holzkirchen

Katrin Hager