Dreister Diesel-Dieb bei Warngau: Unbekannter zapft 400 Liter aus Lkw-Tanks an der B318

Von: Jonas Napiletzki

Angesichts der teuren Spritpreise überlegt mancher Autofahrer, Lkw-Diesel zu tanken. Doch ergibt das Sinn? (Symbolbild) © Rene Traut/Imago

Zwei Lkws waren über Nacht an der B318 in Lochham abgestellt. In der Früh gab‘s dann das böse Erwachen: Es fehlten rund 400 Liter Diesel aus den Tanks.

Lochham- Zwei Lkw wurden in der Nacht von Freitag, 13. Mai, auf Samstag, 14. Mai, zum Opfer eines Diesel-Diebs. Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, öffnete ein bislang unbekannter Täter die abgeschlossenen Tanks zweier Lkw, die neben der B318 bei Lochham abgestellt waren.

Gesamtschaden beträgt rund 850 Euro

Direkt vor der Hausnummer 11 zapfte der Täter insgesamt rund 400 Liter Diesel aus den Lkw-Tanks. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro, schreibt die Polizei. Wohl beim Öffnen der Tankdeckel ist zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Holzkirchen wenden: 08024/90740.

