Digitalisierung: Warngau plant Umstellung im Rathaus

Von: Katrin Hager

Laptop und Tablet statt Papierflut: Die Gemeinde Warngau will künftig digitaler arbeiten. © diego_cervo / IMAGO

Papierkram kostet im Warngauer Rathaus viel Zeit bei der Vorbereitung der Gemeinderatssitzungen. Das will die Verwaltung ändern und hat nun den Gemeinderat informiert.

Warngau – Stapelweise Unterlagen in Papierform sind in Warngau noch vor jeder Gemeinderatssitzung üblich. Noch: Gemeindeverwaltung und Gemeinderat planen, bald weitgehend auf eine digitale Sitzungsvorbereitung umzustellen. Über erste Schritte informierte Verwaltungsmitarbeiterin Carola Schmidt den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung.

Die Verwaltung in Warngau, erläuterte Schmidt, arbeite bereits mit der Software Session. Als sie aus dem Dietramszeller Rathaus jüngst nach Warngau wechselte, sei sie aber überrascht gewesen von der Papiermenge, die hier für die Vorbereitung der Gemeinderäte auf die Sitzungen noch zum Einsatz komme. Mit dem Verwaltungsprogramm in der bisherigen Ausführung sei der Umstieg auf mehr Digitalisierung allerdings nicht zu machen, es bräuchte eine Neuinstallation. Die Kosten dafür lägen bei etwa 5400 Euro, erklärte Schmidt. Für die Gemeinderäte wäre dieser Schritt noch weniger spürbar. „Aber für die Verwaltung wäre das eine erhebliche Erleichterung“, sagte Schmidt.

Bitte: Nicht noch ein eigenes Tablet

Es gebe auch die Möglichkeit, jedes Mitglied des Gemeinderats künftig mit einem Tablet auszustatten. Dazu habe sie allerdings noch kein Angebot, weil diese derzeit Mangelware seien, und könne auch die Kosten nicht abschätzen. Es gebe aber auch Gemeinden, die den Ratsmitgliedern freistellten, eigene Tablets, Laptops oder PCs zu nutzen. Dafür plädierte zumindest Winfried Dresel (Grüne) ganz entschieden: „Eins für die Arbeit, eins privat, und dann auch noch eins für den Gemeinderat – bitte nicht noch ein extra Tablet.“ So oder so: Gemeinderäte, die weiterhin auf der Papierform bestehen, könnten dies auch nach einer Umstellung weiterhin nutzen, erklärte Schmidt.

„Grundsätzlich wäre das eine gute Sache“, fand Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG), „wir haben darüber ja schon öfter gesprochen.“ Ein Umstieg könne viel Papier, Ausdrucken und damit Arbeit für die Verwaltung sparen. „Das wäre zeitgemäß.“ Das fand auch Reinhard Bücher (Grüne). Er bat die Verwaltung aber darum, zum Beschluss eine funktionale Beschreibung vorzulegen. Florian Rank (FWG) bat darum, Papier- und Arbeitsersparnis konkreter zu beziffern, um die Investition in eine Umstellung auch Bürgern gegenüber gut begründen zu können.

Digitalisierung heißt nicht, dass das Rathaus nicht mehr öffnet

Anton Bader (FWG) war im Zusammenhang mit den Digitalisierungsplänen in der Gemeinde ein Hinweis auf die jüngste Entscheidung des Gemeinderats wichtig, das „Onlinezugangsgesetz“ bald umzusetzen, damit Bürger Leistungen der Gemeindeverwaltung auch online erledigen können: „Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir das Rathaus zusperren wollen“, betonte Bader. Dem sei freilich nicht so, erklärte Bürgermeister Thurnhuber, auch wenn die aktuellen Corona-Regelungen den Publikumsverkehr im Rathaus noch einschränken. „Bürgerfreundlich ist das nicht“, räumte der Rathauschef ein. Er hoffe aber, dass das nach dem 20. März wieder leichter werde, wenn die Bundesregierung Lockerungen vorgesehen hat.

ag