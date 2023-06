Gelungene Premiere: Dirndlverein Warngau freut sich über 400 Festbesucher

Gelungene Premiere: Das erste Diwa-Weinfest des Dirndlvereins lockte auch tanzfreudige Besucher an den Sportplatz. Die Vaschiabamusi gab mit flotter Tanzlmusi den Takt vor.

Tanzlmusi spielt auf beim Diwa-Weinfest

Das war Frauenpower: Der Dirndlverein Warngau stellte zum ersten Mal eine Großveranstaltung selber auf die Beine. Das Diwa-Weinfest am Sportplatz erlebte eine gelungene Premiere.

Warngau - Es dauerte ein Weilchen, ehe sich die Tanzfläche füllte. Aber nach zähem Start schwangen doch etliche Besucher des ersten Warngauer Diwa-Weinfests am Samstag (3. Juni) munter die Tanzbeine, inspiriert von flotten Weisen der Vaschiabamusi, einer angesagten Tanzlmusi aus dem Landkreis. Das frühsommerliche Fest am Sportplatz war die erste große Veranstaltung, die der 2015 gegründete Dirndlverein Warngau in Eigenregie auf die Beine stellte.

„Es freut uns sehr, dass so viele gekommen sind“, sagt Vorsitzende Theresa Gschwendtner. Sie schätzt, dass im Zelt etwa 400 Gäste aus Warngau und Umgebung bewirtet wurden. Am Sportplatz war extra ein Zelt aufgestellt, als Bar diente ein speziell umgebauter Bauwagen der Sachsenkamer Burschen.

Etwa 30 Mädels engagierten sich laut Gschwendtner bei der Vorbereitung und Durchführung des Weinfests. „Wir wollten zeigen, was Frauenpower alles leisten kann“, sagt die Vorsitzende. Die Burschen am Ort halfen gerne mit. „Ganz ohne sie geht’s halt auch nicht“, lacht Gschwendtner.

Für das junge Sextett der Vaschiabamusi war es fast ein Heimspiel; die meisten der Musikanten wohnen am Tegernsee, Jakob Hampel am Flügelhorn ist im benachbarten Wall zuhause. „Den Leuten hat’s gut gefallen“, hat die Vorsitzende beobachtet. Dazu passte das Wetter, und im weiteren Umkreis gab es an diesem Samstag kaum eine Konkurrenzveranstaltung.

Ob das Diwa-Weinfest – die Abkürzung steht für Dirndl Warngau – nächstes Jahr eine zweite Auflage erlebt, ist laut Gschwendtner noch nicht ganz ausgemacht: „Mal schauen, ob’s nächstes Jahr gleich wieder was wird.“

