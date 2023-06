Doppeljubiläum im Dorf: Waller Blasmusik und Gartler feiern

Von: Katrin Hager

Angeblasen 1923: Die Waller Blasmusik – die ihre Ursprünge in der Wies hat – bläst zum Jubiläumsfest beim Angerer. © Blaskapelle Wall

Gleich doppelten Grund zu feiern gibt es am Wochenende in Wall: Die Waller Blasmusik begeht ihr 100-jähriges Bestehen, der Gartenbauverein sein 50-Jähriges.

Wall – In Wall wird am Wochenende groß gefeiert - nämlich ein Doppel-Jubiläum: on Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni 2023, begehen die Waller Blasmusik ihr 100-jähriges Bestehen und der Gartenbauverein sein 50-Jähriges. Als Festhalle dient die Tenne beim Angerer.

Die Geschichte der Waller Musikanten begann eigentlich in der Wies: 1923 fanden sich dort einige Männer und Burschen zusammen, die sich bald einen Stammplatz bei kirchlichen und weltlichen Anlässen erspielt hatten. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Entwicklung jäh, und auch der Neuanfang nach 1945 gestaltete sich zunächst schwierig, zumal es an Instrumenten und Noten fehlte.

Neuer Schwung kam, als sich 1949 zu den noch wenigen Wieser Musikanten sieben Waller gesellten. Xandl Wimmer aus Ratzenlehen, der im Kreis um den Kiem Pauli und den Guggn Sepp aktiv war, nahm die Kapelle als Musikmeister unter seine Fittiche – seine Landlersammlung ging vor einigen Jahren ans Volksmusikarchiv des Bezirks. Nachdem in der Folgezeit immer mehr Musikanten nach Wall zogen, wurde aus der Wieser nach und nach die Waller Musi. 1973 übernahm Sepp Estner mit erst 24 Jahren den Taktstock.

Altbairisches Repertoire wird gepflegt

Heute hat Bernhard Hampel, seit 2008 Musikmeister der Kapelle, drei Frauen und zwölf Männer als Musikanten um sich. Sie pflegen ihr altbairisches Repertoire, das besonders gut in der kleineren Besetzung wie der der Waller zur Geltung kommt. Sie spielen nach Notenmaterial von Otto Ebner und Gottlied Weißbacher, Kompositionen von Karl Edelmann und den Obermüller Musikanten sowie eigene Arrangements. Sie traten schon mal im Hofbräuhaus auf, und im Juli werden sie beim Radiosender BR Heimat zu hören sein. Doch die Kapelle bleibt, was sie ist: „Wir sind die Musi fürs Dorf, vom Ort, für den Ort“, sagt Hampel. „Alle miteinander sind mit Freude dabei.“ Zum Festzug zum Jubiläum freut sich der Musikmeister besonders, dass einige Ehemalige die Kapelle verstärken.

Aufgeblüht 1973: Die Gartler begehen mit der Blaskapelle zusammen ihr 50-jähriges Bestehen. © Obst- und Gartenbauverein Wall

Auch die Gartler sind fest verwurzelt im Dorf

Der Obst- und Gartenbauverein, dem seine Frau Christine Hampel vorsitzt, ist zwar nicht ganz so lang, aber ebenso fest im Dorf verwurzelt. Gegründet 1973, sind die Gartler stets bemüht, ihr Wissen zu pflegen und auch weiterzugeben. Es gibt Kurse für Obstbaumschnitt, das besonders beliebte Weidenflechten und Dekorieren mit allem, was der Garten bietet, Projekte für Kinder wie den Bauernhoftag, Ausflüge und Blumenschmuckwettbewerbe. „Wir hatten und haben in Wall schon immer ein tolles Team, das viel leistet.“

Das Festprogramm von 9. bis 11. Juni 2023

Freitag: ab 19 Uhr Tanz mit den Alpenlandler Musikanten und der Vaschiabamusi (Eintritt zehn Euro) beim Angerer in der Tenne. Samstag: ab 19 Uhr Waller Blasmusik und Musikverein Miesbach, festliche Stunde ab 20 Uhr (Eintritt drei Euro). Sonntag: 9.45 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug (beim Wirtskreuz, dort auch Parkmöglichkeit), 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Blumentombola und griabiger Ausklang. Festwirt Sepp Böckel serviert an den Festtagen Schmankerl Waller Weideochsen, es gibt ein authentisch eingerichtetes 50er-Jahre-Café und jeden Abend Barbetrieb. Die Gartler verkaufen Dekoration.